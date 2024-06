Le meilleur buteur de la Liga 2 est un ancien Toulousain

Le joker médical d’Ousmane Dembélé au Barça s’est refait une santé.

À 32 ans, Martin Braithwaite termine meilleur buteur de Liga 2 avec l’Espanyol de Barcelone, où il évolue depuis l’été 2022. L’ancien joueur de Toulouse et des Girondins de Bordeaux a inscrit 22 buts en 39 matchs, soit un de plus que lors des cinq dernières saisons en championnat. Cette performance a grandement contribué à la 4e place de son équipe et à la qualification de celle-ci pour les play-off. L’Espanyol affrontera Gijón en match aller-retour pour retrouver la Liga, ce jeudi et dimanche.

Malgré ses 22 réalisations, le Danois, en Espagne depuis 2018, n’a pas été sélectionné pour l’Euro cet été.

