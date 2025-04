En Alsace, les arbitres refusent d’exercer ce week-end à la suite de menaces de mort

Les sifflets au placard ce week-end.

Les arbitres d’Alsace ont fait un choix fort : aucun d’entre eux n’arbitrera dans la région ce week-end. Cette décision intervient après qu’Anthony, arbitre bénévole depuis dix ans, a été ciblé par des menaces de mort alors qu’il officiait lors d’un match amateur fin mars : « Tu t’en sortiras pas vivant », « on sait où t’habites »…

800 matchs reportés

« Après avoir entendu ça, c’est inimaginable pour moi de revenir sur un terrain. Je n’arbitre pas pour me faire menacer de mort, et pour le lundi matin, en sortant de chez moi, regarder à droite et à gauche dans la rue si quelqu’un m’attend », confie ce père de famille de 35 ans à l’AFP. L’arbitre ne compte pas se laisser faire et a porté plainte, alors que le parquet de Strasbourg annonce avoir ouvert une enquête.

« Chez les plus jeunes et jusqu’aux vétérans, il y a toujours des insultes qui fusent. Enculé. Fils de pute. Alcoolique. C’est plutôt standard », continue Anthony, qui souhaite garder son anonymat. En guise de réponse face à ce fléau, la commission d’arbitrage du district d’Alsace annonce qu’aucune des 800 rencontres amatrices ne sera arbitrée de vendredi à dimanche, et toutes devront ainsi être reportées. « Nous sommes face à une recrudescence des incivilités. C’est inacceptable ce type d’attitude. Je soutiens pleinement les arbitres », déclare de son côté le président du district Marc Hoog.

Entre les violences verbales et physiques, on ne s’en sort plus dans le foot amateur.

