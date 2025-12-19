- En partenariat avec Canal Plus
Les notes de Loups Garous : épisode 4
Les grandes manœuvres se poursuivent à Thiercelieux. Le village essaye de ne pas se déchirer, et le maître du jeu est tout bonnement sensationnel. L’épisode 4 de Loups-Garous a beaucoup à donner. Nous aussi.
Yoan
Incroyable au début puis au fond d’un placard ensuite. Les anciens appellent ça un dictionnaire, les jeunes appellent ça Duo Lingo.
0 note(s)
Sébastien
Où placer le prochain Saint-Sébastien ? En Creuse, en Dordogne, dans l’Eure, le Gard, la Manche ou en Espagne, c’est déjà pris…
0 note(s)
Anissa
Comme Lola, Aïcha, Aline et Ella, son prénom rappelle une chanson. Heureusement qu’elle ne prend pas encore ses caleçons sales.
0 note(s)
Laurent
La voix, les yeux et le crâne brillant de l’équipe : Juan Sebastián Verón a encore de beaux restes.
0 note(s)
Jennifer
Quel comble pour une archéologue spécialiste de la mort que de n’avoir aucune mémoire.
0 note(s)
Pauline
Avant de répondre à LA question ultime des Loup-Garous (« Comment un collectif peut s’effondrer si une minorité de gens détient le pouvoir ? »), elle répond bien à la question « De quelles couleurs étaient les pulls des enfants aux chaussures rouges ? ». C’est moins chiant, et c’est vraiment plus utile.
0 note(s)
Jean-Baptiste
« Quand il y a beaucoup de bruit et que ça s’agite, ça me gonfle rapidement. » Mais comment a-t-il pu bosser avec Raphaël Quenard ?
0 note(s)
Amélie
Identifiant : Louvre. Mot de passe : Louvre. Ne pas oublier la majuscule.
0 note(s)
Allan
Vu son manque de communication avec Laurent, son cupidon, autant rappeler Margaux. La thérapeute de couple aurait quelques conseils.
0 note(s)
Cécile
Elle aurait eu toute sa place à l’Assemblée nationale pendant les débats du budget.
0 note(s)
Isabelle
La capitaine devient parano. Avant, Patrice Évra cherchait la taupe, maintenant, Isabelle cherche les loups.
0 note(s)
Corentin
C’est pour lui qu’on a inventé l’expression « les mots sont des armes ».
0 note(s)
Saxx
Il est sûr de lui, il en joue, et ça lui plaît encore plus. Son pull jaune, c’est juste pour coller encore plus au personnage Zlatan Ibrahimović. Résultat ? Pas qualifié pour le tour suivant.
0 note(s)
Mister V
Du Kamoulox, de l’absurde, des questions-réponses à lui-même. La relève de Kad et O, c’est lui tout seul.
0 note(s)
Donner une note
-
⇞ou
⇟
Passer d'un joueur à l'autre.
-
←
→
↓
↑
Choisir une note.
-
Enter
Valider la note.
-
Echap
Fermer le clavier.
Par Enzo Leanni et Ulysse Llamas