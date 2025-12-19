S’abonner au mag
Les notes de Loups Garous : épisode 4

Par Enzo Leanni et Ulysse Llamas

Les grandes manœuvres se poursuivent à Thiercelieux. Le village essaye de ne pas se déchirer, et le maître du jeu est tout bonnement sensationnel. L’épisode 4 de Loups-Garous a beaucoup à donner. Nous aussi.

Yoan2-1-scaled

Yoan

Incroyable au début puis au fond d’un placard ensuite. Les anciens appellent ça un dictionnaire, les jeunes appellent ça Duo Lingo.

Note de la rédaction 6/10
Sebastien1-scaled

Sébastien

Où placer le prochain Saint-Sébastien ? En Creuse, en Dordogne, dans l’Eure, le Gard, la Manche ou en Espagne, c’est déjà pris…

Note de la rédaction 10/10
Anissa2-1-scaled

Anissa

Comme Lola, Aïcha, Aline et Ella, son prénom rappelle une chanson. Heureusement qu’elle ne prend pas encore ses caleçons sales.

Note de la rédaction 6/10
Laurent2-1-scaled

Laurent

La voix, les yeux et le crâne brillant de l’équipe : Juan Sebastián Verón a encore de beaux restes.

Note de la rédaction 9/10
Jennifer2-1-scaled

Jennifer

Quel comble pour une archéologue spécialiste de la mort que de n’avoir aucune mémoire. 

Note de la rédaction 6/10
Pauline2-1-scaled

Pauline

Avant de répondre à LA question ultime des Loup-Garous (« Comment un collectif peut s’effondrer si une minorité de gens détient le pouvoir ? »), elle répond bien à la question « De quelles couleurs étaient les pulls des enfants aux chaussures rouges ? ». C’est moins chiant, et c’est vraiment plus utile.

Note de la rédaction 9/10
Jean-Baptiste2-1-scaled

Jean-Baptiste

« Quand il y a beaucoup de bruit et que ça s’agite, ça me gonfle rapidement. » Mais comment a-t-il pu bosser avec Raphaël Quenard ?

Note de la rédaction 6/10
Amelie2-scaled

Amélie

Identifiant : Louvre. Mot de passe : Louvre. Ne pas oublier la majuscule.

Note de la rédaction 5/10
Allan2-1-scaled

Allan

Vu son manque de communication avec Laurent, son cupidon, autant rappeler Margaux. La thérapeute de couple aurait quelques conseils.

Note de la rédaction 6/10
Cecile2-scaled

Cécile

Elle aurait eu toute sa place à l’Assemblée nationale pendant les débats du budget.

Note de la rédaction 5/10
Isabelle2-1-scaled

Isabelle

La capitaine devient parano. Avant, Patrice Évra cherchait la taupe, maintenant, Isabelle cherche les loups.

Note de la rédaction 8/10
Corentin2-1-scaled

Corentin

C’est pour lui qu’on a inventé l’expression « les mots sont des armes ».

Note de la rédaction 7/10
Saxx2-1-scaled

Saxx

Il est sûr de lui, il en joue, et ça lui plaît encore plus. Son pull jaune, c’est juste pour coller encore plus au personnage Zlatan Ibrahimović. Résultat ? Pas qualifié pour le tour suivant. 

Note de la rédaction 9/10
mister-v-je-suis-un-bandeur-des-maillots-de-mls

Mister V

Du Kamoulox, de l’absurde, des questions-réponses à lui-même. La relève de Kad et O, c’est lui tout seul.

Note de la rédaction 9/10
