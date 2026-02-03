S’abonner au mag
Fran García digère mal de ne pas avoir pu quitter le Real Madrid

Se queda, Fran García reste au Real Madrid. Les supporters merengues peuvent souffler, leur latéral gauche, bouché à son poste par Álvaro Carreras et n’ayant joué que 415 minutes cette saison, ne rejoindra pas l’AFC Bournemouth en prêt.

Selon The Athletic, le Real Madrid préfère garder son latéral par peur de se retrouver à court de joueurs pour les mois à venir. Malheureux pour García qui souhaitait rejoindre l’effectif anglais entrainé par Andoni Iraola, son coach lors de son passage au Rayo Vallecano, et, enfin, jouer.

Vivre pour les caméras

Affecté de ne pas rejoindre la pluie anglaise, Fran a exprimé au club madrilène son envie de prendre ses distances quelques jours avec ses coéquipiers et de s’entraîner seul. Une demande acceptée mais, pour l’image, García s’est entrainé 15 minutes avec le groupe lorsque l’entrainement était ouverts aux médias puis s’est mis à l’écart une fois les journalistes partis.

Finalement, tout est rentré dans l’ordre, l’Espagnol était dans le groupe pour affronter le Rayo Vallecano ce dimanche. Puisqu’on ne change pas les bonnes vieilles habitudes, il n’est pas entré en jeu. 

Remplaçant indiscutable.

