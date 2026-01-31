Álvaro Arbeloa et sa vision sur ses « intouchables »

Cette problématique, tous les entraîneurs du Real Madrid y sont confrontés. Alors forcément, Álvaro Arbeloa a dû y faire face ce samedi en conférence de presse : interrogé sur les éléments de son effectif qui seraient « intouchables », comme Vinícius Junior, le nouvel entraîneur du club espagnol a plutôt fait bonne figure. « Je comprends ces débats, mais je souhaite toujours voir les meilleurs joueurs sur la pelouse. Plus ils jouent de minutes, mieux c’est pour nous », a d’abord insisté le coach des Merengues.

Puis, l’homme de 43 ans a utilisé l’exemple de la victoire de son équipe à Villarreal lors de la 21e journée de Liga comme argument : « Le deuxième but est le fruit d’une passe fantastique de Vinícius, ce type de joueurs peut changer le cours d’une rencontre à tout moment et c’est pourquoi ils passent autant de temps sur le terrain. » Enfin, l’ancien latéral a expliqué que les polémiques venaient de l’extérieur en évoquant « des gens qui ne soutiennent pas le Real et qui ne veulent tout simplement pas voir de tels joueurs de haut niveau » dans son effectif. Autre chose ?

