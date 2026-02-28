Sydney Sweeney montre ses dribbles contre Estoril

La milieu de terrain dont le Sporting a besoin ? De passage au Portugal, l’actrice américaine a montré ses skills au stade José-Alvalade. Avant le match de championnat contre Estoril, la star d’Euphoria et de White Lotus a fait valoir ses qualités balle au pied. Malgré des baskets blanches et une casquette peu adaptées à la conduite de balle, la star de 28 ans a enflammé les réseaux sociaux : sur une vidéo, on la voit tout sourire, pied droit, pied gauche, jongles et pas chassés, sous les applaudissements de Jubas, la mascotte du Sporting. Les acteurs Leo Woodall et Matthew Goode ont accompagné l’actrice adoubée par Donald Trump dans cette virée.

Sydney Sweeney no campo de Alvalade a jogar á bola! pic.twitter.com/ZODYAAN0Co — Task (@ImRealTask) February 27, 2026

Plus tard dans la soirée, et c’est moins important, l’ancien Marseillais Luis Suárez a marqué un doublé. Le Sporting a terrassé Estoril (3-0) et reste deuxième de la Liga portugaise.

Et Pulisic, dans tout ça ?

