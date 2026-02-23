Inscris ton équipe à notre tournoi foot (bien) amateur en Mayenne !

Les ambassadrices et ambassadeurs du football vrai peuvent déjà cocher la date.

Le Vrai Foot Day, journée et média hommage au foot amateur de So Foot, est heureux de vous annoncer la 5e édition de son tournoi de sixte itinérant : le « Vert Foot Day », avec 16 équipes masculines et 10 équipes féminines de 9-10 participants/tes.

Après l’Allier, le Morbihan, la Touraine et le Nord, direction la Mayenne cette année, à Saint-Fraimbault-de-Prières (53300). Du vendredi 12 juin au dimanche 14 juin 2026 (match de poules le samedi et phase finale le dimanche), le village se transformera en capitale du foot amateur pour trois jours placés sous le signe du jeu, du partage et de la passion.

Hôte 5 étoiles : l’AJSF Saint-Fraimbault-de-Prières

C’est l’AJSF Saint-Fraimbault-de-Prières qui accueillera cette nouvelle édition. Un club à taille humaine, au cœur immense, porté par une énergie rare. À sa tête, un président de 23 ans, déjà en poste depuis… cinq saisons. On vous laisse faire le calcul.

Pour le logement, des emplacements sont prévus pour planter vos tentes autour des terrains. Pour les personnes au sommeil léger, on communiquera aux futurs/es inscrits/es la liste de tous les hôtels, gîtes et campings autour.

Et ne vous inquiétez pas, chers amoureux et chères amoureuses du ballon rond, outre de la bonne herbe bien grasse pour mettre en avant vos qualités durant deux jours de tournoi, on a prévu de festoyer à souhait avec toujours plein d’animations, nos olympiades du samedi (ventriglisse, concours du meilleur breuvage, tournoi « Goalie War », défilé des meilleurs mauvais sosies et quelques surprises qui sortiront de nos cerveaux malades d’ici là) et un bal dansant avec DJ du cru le samedi soir dans la bien nommée « salle polyvalente » de Saint-Fraimbault.

Inscriptions ouvertes : à vous de jouer

Les inscriptions sont officiellement ouvertes. Alors ne tardez plus ! Deux options :

Notez qu’il y a une réduc pour les équipes masculines qui parrainent une équipe féminine. Idem pour les équipes féminines qui marrainent une autre équipe féminine. Et que grâce à notre super partenaire Alké, la marque d’équipement pour les sportives engagées, il y a un jeu de maillots à gagner pour une des 8 équipes du tournoi féminin !

Best of des buts amateurs du week-end !