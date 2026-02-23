Les féminines de l’OM vont jouer leur premier match au Vélodrome

À jamais les premières. Les féminines de l’OM vont enfin jouer au Vélodrome. Cantonnées jusqu’alors au stade Paul-Le Cesne, les joueuses de Corinne Diacre vont donc pour la première fois évoluer dans l’antre sacré du club phocéen le 28 mars prochain à 18h30 lors de la réception de Montpellier pour le compte de la 19e journée de Première Ligue. C’est ce qu’a annoncé par un communiqué l’OM ce lundi.

Un acte fondateur à 𝒗𝒊𝒗𝒓𝒆. Une première symbolique à 𝒑𝒂𝒓𝒕𝒂𝒈𝒆𝒓. Un moment d'histoire à 𝒆́𝒄𝒓𝒊𝒓𝒆... 🏟️ 𝑳𝒆𝒔 𝑴𝒂𝒓𝒔𝒆𝒊𝒍𝒍𝒂𝒊𝒔𝒆𝒔 prennent le Vel : rendez-vous le samedi 28 mars, 18h30, à l'Orange Vélodrome. Entrée 𝒈𝒓𝒂𝒕𝒖𝒊𝒕𝒆, réservation sur… pic.twitter.com/SGjnRz9Jlw — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 23, 2026

Des entrées gratuites sur réservation

Pour être certain que l’ambiance soit au rendez-vous et que le Vélodrome et ses près de 68 000 places ne sonnent pas creux, Marseille a décidé que « l’entrée grand public sera exceptionnellement gratuite via réservation sur notre billetterie OM.fr ». Avec cette nouvelle, la quasi-totalité des équipes féminines françaises de Première Ligue évoluent dans le grand stade de leur club.

Et c’est tant mieux !

