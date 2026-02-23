S’abonner au mag
Les féminines de l’OM vont jouer leur premier match au Vélodrome

À jamais les premières. Les féminines de l’OM vont enfin jouer au Vélodrome. Cantonnées jusqu’alors au stade Paul-Le Cesne, les joueuses de Corinne Diacre vont donc pour la première fois évoluer dans l’antre sacré du club phocéen le 28 mars prochain à 18h30 lors de la réception de Montpellier pour le compte de la 19e journée de Première Ligue. C’est ce qu’a annoncé par un communiqué l’OM ce lundi.

Des entrées gratuites sur réservation

Pour être certain que l’ambiance soit au rendez-vous et que le Vélodrome et ses près de 68 000 places ne sonnent pas creux, Marseille a décidé que « l’entrée grand public sera exceptionnellement gratuite via réservation sur notre billetterie OM.fr ». Avec cette nouvelle, la quasi-totalité des équipes féminines françaises de Première Ligue évoluent dans le grand stade de leur club.

Et c’est tant mieux !

Le but de l’année pour Marseille en Première Ligue ?

