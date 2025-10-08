Corinne Diacre vise la Ligue des champions avec les Marseillaises

Se faire une place dans l’élite.

Ce lundi, Corinne Diacre a été officialisée en tant que nouvelle entraîneuse de la section féminine de l’OM. Lors de la traditionnelle conférence de presse de début de mandat, l’ancienne sélectionneuse de l’équipe de France féminine a tout de suite dévoilé les objectifs du club olympien. « L’objectif à très court terme, c’est le maintien. Si on y arrive, on essaiera d’aller embêter les équipes de tête. »

Un trio de tête déjà très en avance

Et à moyen terme, l’ambition est de « qualifier les Marseillaises pour la Ligue des champions », une tâche très, très ambitieuse au vu de la concurrence et du travail qui reste à effectuer pour le club tout juste promu en première division.

La nouvelle formule de la WCL offre jusqu’à trois places aux clubs français, trustées par l’OL Lyonnes, le PSG et le Paris FC. Durant les quatre dernières saisons, le podium de Première Ligue a été composé de ces trois formations, le défi de l’OM sera d’en déloger une dans un avenir proche.

L'Olympique de Marseille est ravi d'annoncer la signature de 𝗖𝗼𝗿𝗶𝗻𝗻𝗲 𝗗𝗶𝗮𝗰𝗿𝗲 au poste d'entraîneure des Marseillaises. ✍️🔵⚪️ Plus d'infos 👉 https://t.co/O1KnI2DxwN pic.twitter.com/feLW0MVZeU — Les Marseillaises (@OMfeminines) October 6, 2025

En attendant, les Marseillaises ont mal démarré leur saison, avant de se rattraper en claquant Saint-Étienne le week-end dernier (4-0). Le déplacement sur la pelouse du PFC ce week-end, accroché ce mercredi Ligue des championnes par Louvain, sera un premier test pour Diacre : « Samedi, c’est mon premier match, et ça ferait désordre de perdre. »

Une maniaque qui n’aime pas le bazar, on peut la comprendre.

