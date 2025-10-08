S’abonner au mag
  • France
  • Les Marseillaises

Corinne Diacre vise la Ligue des champions avec les Marseillaises

CDB
Corinne Diacre vise la Ligue des champions avec les Marseillaises

Se faire une place dans l’élite.

Ce lundi, Corinne Diacre a été officialisée en tant que nouvelle entraîneuse de la section féminine de l’OM. Lors de la traditionnelle conférence de presse de début de mandat, l’ancienne sélectionneuse de l’équipe de France féminine a tout de suite dévoilé les objectifs du club olympien. « L’objectif à très court terme, c’est le maintien. Si on y arrive, on essaiera d’aller embêter les équipes de tête. »

Un trio de tête déjà très en avance

Et à moyen terme, l’ambition est de « qualifier les Marseillaises pour la Ligue des champions », une tâche très, très ambitieuse au vu de la concurrence et du travail qui reste à effectuer pour le club tout juste promu en première division.

La nouvelle formule de la WCL offre jusqu’à trois places aux clubs français, trustées par l’OL Lyonnes, le PSG et le Paris FC. Durant les quatre dernières saisons, le podium de Première Ligue a été composé de ces trois formations, le défi de l’OM sera d’en déloger une dans un avenir proche.

En attendant, les Marseillaises ont mal démarré leur saison, avant de se rattraper en claquant Saint-Étienne le week-end dernier (4-0). Le déplacement sur la pelouse du PFC ce week-end, accroché ce mercredi Ligue des championnes par Louvain, sera un premier test pour Diacre : « Samedi, c’est mon premier match, et ça ferait désordre de perdre. »

Une maniaque qui n’aime pas le bazar, on peut la comprendre.

Corinne Diacre à Marseille, c’est officiel

CDB

À lire aussi
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline

Qui a tué cette famille de touristes anglais et ce cycliste français le 5 septembre 2012 à Chevaline? Après dix ans d’enquête et un dossier judiciaire qui dépasse les 90 tomes, la vérité n’a toujours pas émergé.

Les grands récits de Society: La tuerie de chevaline
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Le titre peut-il échapper au PSG cette saison ?

Oui
Non
Fin Dans 19h
57
80

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!