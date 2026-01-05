S’abonner au mag
Sofiane Boufal est un homme libre

Il est libre au max.

« L’Union et Sofiane Boufal ont décidé de mutuellement mettre fin au contrat qui les liait jusqu’en juin 2026 avec effet immédiat. » Trois lignes bien tassées, le communiqué publié par l’Union saint-gilloise ce lundi soir a quelque chose de glacial. L’aventure bruxelloise de l’international marocain s’arrête donc de façon abrupte.

Arrivé à l’USG en septembre 2024 en provenance d’Al-Rayyan (D1 qatarienne), Boufal n’a jamais vraiment réussi à s’imposer du côté de Saint-Gilles, où il n’a disputé que 40 bouts de matchs, sans aucun but marqué, mais avec tout de même six passes décisives à son actif. Blessé pendant les play-off de l’exercice précédent, c’est depuis les tribunes que l’ancien Angevin avait dû regarder les siens soulever le premier titre de champion de Belgique du club bruxellois depuis 90 ans.

Pas convoqué avec le Maroc depuis janvier 2024, le milieu offensif de 32 ans attend désormais le projet qui lui permettra de se relancer pour une dernière danse.

