90 ans plus tard, l’Union saint-gilloise est championne de Belgique

La fin d’une éternité.

Cela faisait 90 ans que l’Union saint-gilloise n’avait plus été championne de Belgique. Le tir a été corrigé ce dimanche, au bout de 90 minutes éprouvantes pour les supporters de l’USG passés par toutes les émotions. Par la joie, d’abord, puisque leurs joueurs ont rapidement ouvert la marque contre La Gantoise, grâce au Croate Franjo Ivanović. Malgré les occasions, les locaux n’ont pas réussi à faire le break, et les visiteurs sont revenus à hauteur sur un contre conclu par Andri Guðjohnsen juste avant la pause. De quoi passer à l’inquiétude, puisque dans le même temps, Bruges égalisait face à Antwerp, se laissant le droit d’y croire.

Coaching gagnant

En seconde période, l’entraîneur de l’USG, Sébastien Pocognoli, a alors tout fait basculer en faisant monter au jeu, comme on dit en Belgique, Promise David. L’attaquant canadien a vécu une fin de partie dont il se souviendra toute sa vie : en l’espace de sept minutes, il s’est offert un doublé décisif pour donner la victoire à son équipe, et par conséquent le titre de champion. L’Union termine sa saison avec un bilan de 28 points sur 30 possibles grattés en play-off et certainement avec une fête à n’en plus finir.

Tout bonnement incroyable.

