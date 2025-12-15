S’abonner au mag
Le Maroc s'offre une place en finale

Sur le papier, ça ressemblait à une demi-finale. Sur le terrain, beaucoup moins. Ce lundi après-midi au Khalifa International Stadium, le Maroc, sorti sans frisson de son quart face à la Syrie (1-0), a rapidement pris le dessus sur des Émirats arabes unis encore marqués par leur marathon contre l’Algérie.

Le Maroc, ce bully poli du foot arabe

Maîtrise tranquille, rythme imposé, et ouverture du score logique de Karim El Berkaoui à la 28e minute. Sans jamais trembler, les Lions de l’Atlas ont ensuite géré avant d’accélérer en fin de match : Ashraf El Mahdioui (83e) puis Abderrazak Hamdallah (90e+2) ont scellé l’affaire. 3-0, rideau, et un Maroc en finale sans avoir eu besoin de hausser la voix.

Le Maroc gagne, encore, partout. Chez les grands, chez les jeunes, chez les très jeunes. Les U20 champions du monde, des sélections de jeunes qui squattent les derniers carrés, des A qui avancent avec la certitude tranquille des équipes sûres d’elles. Plus personne ne parle de génération dorée, mais d’un système qui fonctionne. Le Maroc ne s’emballe pas, ne fanfaronne pas. Il avance, il gagne, il recommence.

Le plus important, c’est la CAN qui arrive.

La liste des 26 joueurs sélectionnés par le Maroc pour la CAN

