Le Maroc s'offre une place en finale

Prévisible.

Sur le papier, ça ressemblait à une demi-finale. Sur le terrain, beaucoup moins. Ce lundi après-midi au Khalifa International Stadium, le Maroc, sorti sans frisson de son quart face à la Syrie (1-0), a rapidement pris le dessus sur des Émirats arabes unis encore marqués par leur marathon contre l’Algérie.

Le Maroc, ce bully poli du foot arabe

Maîtrise tranquille, rythme imposé, et ouverture du score logique de Karim El Berkaoui à la 28e minute. Sans jamais trembler, les Lions de l’Atlas ont ensuite géré avant d’accélérer en fin de match : Ashraf El Mahdioui (83e) puis Abderrazak Hamdallah (90e+2) ont scellé l’affaire. 3-0, rideau, et un Maroc en finale sans avoir eu besoin de hausser la voix.