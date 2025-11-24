La course contre la montre d’Achraf Hakimi pour être prêt pour la CAN

Yes, he CAN.

Depuis le tacle de désosseur de Luis Díaz contre le Bayern le 4 novembre (1-2), Achraf Hakimi a troqué les sprints et les centres en retrait contre une botte de marche et une trottinette électrique. Entorse sévère et calendrier serré : c’est le nouveau combo qui fait flipper Rabat.

La CAN démarre dans moins d’un mois, et le Maroc ouvre son tournoi à domicile face aux Comores. Autant dire que voir le Ballon d’or africain en tribunes pour le premier match, ce serait un peu comme faire une pastilla sans poulet, ça n’a aucun sens.

"Ça va beaucoup mieux, ça ne fait pas mal" 🗣️ On a suivi Achraf Hakimi au plus près pendant sa rééducation mais également lors de la cérémonie du Ballon d'Or africain, un document exceptionnel à retrouver sur l'application CANAL+ 🎁#CFC pic.twitter.com/uGAHNFGRnS — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 23, 2025

Six heures par jour pour ne pas rater le train

Canal+ a suivi sa rééducation et a servi aux supporters quelques nouvelles rassurantes dimanche. Le défenseur du PSG lâche un « ça va beaucoup mieux » tout en douceur. Pas de quoi s’emballer, mais au moins il ne grimace plus à chaque pas.

Le hic ? Il ne peut toujours pas poser son pied gauche au sol. En attendant, Hakimi enchaîne entre cinq et six heures de travail quotidien avec son kiné en Espagne. Pas pour devenir culturiste, mais pour pouvoir au moins marcher à nouveau avant Noël. Le médaillé de bronze des JO 2024 devrait être court physiquement pour les matchs de poules (21-29 décembre). Mais ça ne va pas empêcher Walid Regragui de réserver une place à son leader pour la phase finale.

Tic tac.

