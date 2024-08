Le Maroc désosse l'Égypte et prend le bronze

Maroc 6-0 Égypte

Buts: Ezzalzouli (23e), Rahimi (26e, 64e), El-Khannouss (50e), Nakach (73e) et Hakimi (87e).

Quatre minutes pour couler du bronze.

Si le stade de la Beaujoire a été le théâtre de l’élimination des Bleues au tournoi olympique face au Brésil, l’enceinte nantaise avait encore une rencontre du tournoi masculin à héberger et pas des moindres. Dans un match pour la troisième place entre le Maroc et l’Egypte, l’une des deux équipes africaines allait connaître le bonheur d’obtenir une médaille pour la première fois dans l’histoire des JO en football. Plus opportuniste, le Maroc a fait la différence en première période avec un premier but d’Abde Elzzazouli d’une frappe enroulée (1-0, 23e) puis le but du break signé Soufiane Rahimi de la tête (2-0, 26e).

Grâce à son septième but dans le tournoi, l’attaquant d’Al-Aïn a conforté son statut de meilleure gâchette tout en permettant à son équipe d’afficher un large sourire à la pause. Au retour des vestiaires, Bilal El-Khannouss a tué le suspense d’un frappe croisée imparable (3-0, 50e). Les Pharaons ont bien tenté de revenir au score dans la foulée, mais cela n’a débouché que sur le doublé de Rahimi (4-0, 64e), qui égale par la même occasion le record de Carlos Tevez en 2004. Peu désireux de lever le pied, les Lions de l’Atlas ont continué de griffer leurs adversaires avec un pion d’Akram Nakach (5-0, 73e) puis un coup franc délicieux d’Achraf Hakimi (6-0, 87e).

6-0 à la Beaujoire, une journée de Ligue 1 finalement assez classique pour Hakimi.

Maroc (4-2-3-1) : Mohamedi – Hakimi, Nakach, Boukamir, El Ouahdi – Richardson, Targhalline, El-Khannouss – Akhomach, Ezzlazouli – Rahimi. Sélectionneur: Tarik Sektioui.

Égypte (4-3-3) : Alaa – Shehata, Tarek, Abdelmaguid, El Debes – Elneny, Koka, Saber – Zizo, Faisal, Adel. Sélectionneur: Rogério Micale.

