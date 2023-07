Le Maroc remporte la CAN U23 au bout de la prolongation

Maroc 2-1 (A.P.) Egypte

Buts : Begraoui (37e) et Targhalline (105e+3) // Saber (10e)

Expulsion : Saber (17e)

Le magicien Ez > le magicien d’Oz.

A domicile, le Maroc s’est offert la CAN U23 ce samedi face à l’Egypte (2-1). Les Pharaons ont frappé les premiers, en contre, grâce à une inspiration géniale de Mahmoud Saber, qui a décoché une frappe splendide à 30 mètres (0-1, 10e). Le joueur du Pyramids FC a toutefois été expulsé dans la foulée pour une semelle maladroite au-dessus de la cheville du capitaine Ez Abde (17e). Dans une première période hachée (19 fautes) et tendue, à l’image du début d’échauffourée qui a suivi l’intervention rugueuse de Mohamed Shehata (34e), les Lionceaux de l’Atlas ont recollé sur leur seul tir cadré. A la réception d’un centre parfait de Bilal El Khannouss, Yanis Begraoui a égalisé à bout portant du pied gauche (1-1, 37e). Le premier but encaissé par l’Egypte dans le tournoi.

Malgré leur supériorité numérique et 70% de possession, les Marocains ont galéré à inquiéter le gardien adverse. Ismael Saibari aurait pu délivrer les siens, mais a manqué sa reprise au deuxième poteau (45e+4), a trop croisé sa frappe (71e), puis a raté le ballon sur un caviar d’El Khannouss (84e). Virevoltant sur son aile, Ez Abde a offert une autre balle de sacre à Amine El Ouazzani, qui a buté sur Hamza Alaa (90e+1). Le joueur du Barça a ensuite surpris la défense sur coup franc en feintant la frappe pour décaler Oussama Targhalline, dont le tir puissant a trompé le portier, auteur d’une faute de main (2-1, 105e+3). Le but de la délivrance pour le stade Moulay-Abdallah. Malgré les 120 minutes de la demi-finale dans les jambes, les Marocains ont tenu la baraque jusqu’au bout et succèdent au palmarès à… l’Egypte.

Rabat, joie !

Maroc (4-3-3) : Bellaarouch – El Ouahdi (El Hilali, 58e), El Wafi, Boukamir, El Amraoui – El Azzouzi (Targhalline, 97e), El Khannous (Taha, 90e+2), Richardson (Bouchouari, 58e) – Saibari (Salah, 90e+2), Begraoui (El Ouazzani, 73e), Ezzalzouli. Sélectionneur : Issame Charaï.

Egypte (4-3-3) : Alaa – Eid, Tarek, Abdelmaguid, Mohamed (Ashraf, 46e) – Koka, Shehata (Fawzi, 90e+3), Saber – Otta (Gehad, 46e [Saad, 106e]), Adel (Korany, 104e), Faisal (Rahman, 105e). Sélectionneur : Rogério Micale.

Une grosse affiche en finale de la CAN U23