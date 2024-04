Incroyable, Leverkusen égalise encore dans le temps additionnel et reste invaincu !

Bayer Leverkusen 2-2 VfB Stuttgart

Buts : Adli (61e), Andrich (90e+6) pour Leverkusen // Fuhrich (47e), Undav (56e) pour Stuttgart

On ne verra plus une défaite de Leverkusen de notre vivant.

Après 45 matchs sans défaite, un record en Europe, on pensait enfin voir le Bayer Leverkusen perdre un match. Menés à la 90e+6, les hommes de Xabi Alonso ont encore su marquer dans le temps additionnel pour enchaîner un 46e match d’invincibilité. Pourtant, le VfB Stuttgart a fait vaciller le nouveau champion d’Allemagne au retour des vestiaires grâce à une sublime ouverture vers Jamie Leweling. La frappe de l’Allemand a été détournée sur le poteau par le gardien du Bayer, mais Chris Führich a suivi et a pu conclure dans le but vide. Moins de dix minutes plus tard, les Schwaben ont fait le break en profitant d’une erreur de Robert Andrich devant sa surface. Denis Undav s’est montré sans pitié et a placé un tir précis pour glacer la BayArena.

Mais le champion a du caractère et a rapidement réduit la marque grâce à un but d’Amine Adli, trouvé à l’entrée de la surface. L’ancien Toulousain a eu le temps d’envoyer une belle frappe croisée du gauche pour redonner de l’espoir aux siens. Trop tard pour Leverkusen ? Eh bien non. Comme à Dortmund le week-end dernier, le Werkself a su profiter des derniers instants du match pour éviter la défaite. Sur l’ultime coup franc, Stuttgart s’est mal dégagé, et Andrich a su sanctionner ce dernier relâchement pour faire exploser les travées. Avec ce match nul, Stuttgart est à cinq points du Bayern Munich, vainqueur de l’Eintracht Francfort plus tôt dans l’après-midi (2-1), mais reste sur le podium.

Increvable.