Le Bayern se relance face à Fribourg, Deniz Undav écœure Dortmund

La stat’ vaut ce qu’elle vaut, mais cela faisait 26 ans que le SC Fribourg n’avait plus perdu un match après avoir mené par deux buts d’écart. Soit le scénario du début du match contre le Bayern, encore sonné par le partage de points face à l’Union Berlin avant la trêve internationale, venu mettre fin à seize victoires consécutives toutes compétitions confondues. Il n’a en effet fallu que 17 minutes pour que Suzuki et Manzambi fassent le break sur la pelouse du Rekordmeister. Un score somme tout mérité pour une équipe coincée dans le ventre mou et qui a décidé de jouer sans complexe.

Seulement voilà, le privilège des puissants, c’est justement de pouvoir se permettre d’être menés 0-2 avant de décider de se réveiller. Si Harry Kane reste muet en première période, ce n’est pas le cas de Michael Olise, d’abord passeur pour le jeune Lennart Karl, puis buteur à une seconde de la pause. Vincent Kompany enrage de cette frousse inutile, mais ses joueurs vont le tranquilliser dès le retour des vestiaires en en passant trois de plus à des Schwarzwälder liquéfiés. Plus de peur que de mal, le Bayern, porté par Olise (deux buts, trois passes décisives), est toujours invaincu et remportera un nouveau championnat d’Allemagne, comme prévu.

Grosse bagarre pour les miettes

La question est donc de savoir, (presque) comme d’habitude, qui terminera derrière lui. Sûrement pas Heidenheim qui reste seule lanterne rouge après avoir perdu contre le Borussia Mönchengladbach qui poursuit sa petite remontée avec un troisième succès de suite. Sûrement pas non plus Wolfsburg qui, pour sa première sortie depuis le départ de Paul Simonis, n’a pas connu d’électrochoc face à Leverkusen qui s’impose sans mal et récupère la deuxième place du classement, profitant du match nul entre les deux dauphins attitrés du Rekordmeister : Dortmund et Stuttgart.

Libéré par un penalty transformé par Emre Can, le BvB mène 2-0 à la pause, mais craque sous la pression de l’homme en forme chez les Souabes : Deniz Undav. Auteur d’un triplé, celui qui court toujours après un come-back en équipe d’Allemagne est venu écœurer Adeyemi (buteur du 3-2 à la 89e minute) et tous ses partenaires qui sont provisoirement troisièmes en attendant le match du RB Leipzig face à Brême ce dimanche.

Bayern 6-2 Fribourg

Buts : Karl (22e), Olise (45e+2, 84e), Upamecano (55e), Kane (60e), Jackson (78e) pour le FCB // Suzuki (12e), Manzambi (17e) pour le SC

Borussia Dortmund 3-3 Stuttgart

Buts : Can (34e, SP), Beier (41e), Adeyemi (89e) pour le BvB // Undav (47e, 71e, 90e+1) pour le VfB

Wolfsburg 1-3 Bayer Leverkusen

Buts : Vavro (58e) pour les Loups // Hofmann (9e), Tapsoba (25e), Tillmann (33e) pour le Werkself

Augsbourg 1-0 Hambourg

But : Kade (76e) pour le FCA

Heidenheim 0-3 Borussia Mönchengladbach

Buts : Diks (45e+1, SP), Tabakovic (55e), Machino (76e) pour les Poulains

