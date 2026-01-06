Un cadre du Bayern sur les tablettes du FC Barcelone ?

Et si la solution se trouvait dans le troc ?

À l’affût des bonnes affaires à cause de ses finances, le FC Barcelone ferait les yeux doux à Leon Goretzka, pilier de l’entrejeu du Bayern Munich. Libre en juin prochain, le milieu allemand pourrait débarquer en Catalogne. Bien que le Barça comporte déjà de bons artisans pour orchestrer son jeu, un maître à jouer de plus ne serait pas de refus pour pallier les éventuels départs de jeunes formés à la Masiacomme Marc Casadó. Le joueur formé à Bochum est un élément nécessaire de l’équipe de Vincent Kompany, mais le voir prolonger en Bavière paraît peu probable.

🚨🚨🌕| BREAKING: Barcelona have Leon Goretzka on their list should he become a free agent in the summer. Goretzka and Hansi Flick have an EXCELLENT relationship. [@Plettigoal] 🇩🇪💣 pic.twitter.com/qVKmSIZLg6 — Managing Barça (@ManagingBarca) January 5, 2026

Goretzka-Flick, combo gagnant ?

Sky Germany affirme que Leon Goretzka aurait repoussé des offres provenant d’autres cadors européens comme Naples. Intriguant, non ? L’international allemand aurait exprimé son souhait de rejoindre Hansi Flick selon le média catalan El Mundo Deportivo. L’ancien joueur de Schalke a déjà évolué sous les ordres du technicien de 2019 à 2021 en club (avec une Ligue des champions dans la besace) et entre 2021 et 2023 en sélection.

La classe mondiale à taux zéro.

