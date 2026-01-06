S’abonner au mag
  • Allemagne
  • Bayern Munich

Un cadre du Bayern sur les tablettes du FC Barcelone ?

SW
Un cadre du Bayern sur les tablettes du FC Barcelone ?

Et si la solution se trouvait dans le troc ?

À l’affût des bonnes affaires à cause de ses finances, le FC Barcelone ferait les yeux doux à Leon Goretzka, pilier de l’entrejeu du Bayern Munich. Libre en juin prochain, le milieu allemand pourrait débarquer en Catalogne. Bien que le Barça comporte déjà de bons artisans pour orchestrer son jeu, un maître à jouer de plus ne serait pas de refus pour pallier les éventuels départs de jeunes formés à la Masiacomme Marc Casadó. Le joueur formé à Bochum est un élément nécessaire de l’équipe de Vincent Kompany, mais le voir prolonger en Bavière paraît peu probable.

Goretzka-Flick, combo gagnant ?

Sky Germany affirme que Leon Goretzka aurait repoussé des offres provenant d’autres cadors européens comme Naples. Intriguant, non ? L’international allemand aurait exprimé son souhait de rejoindre Hansi Flick selon le média catalan El Mundo Deportivo. L’ancien joueur de Schalke a déjà évolué sous les ordres du technicien de 2019 à 2021 en club (avec une Ligue des champions dans la besace) et entre 2021 et 2023 en sélection.

La classe mondiale à taux zéro.

Quand le Bayern Munich faisait la cour à Lamine Yamal

SW

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale

C’était une émission, c’est devenu un rendez-vous. Puis un objet de culte. Souvent drôle, parfois intelligente, toujours alcoolisée et volontiers vulgaire, Tout le monde en parle mêlait la désinvolture d’une petite soirée entre potes et le clinquant d’un dîner dans le grand monde. Voilà pourquoi personne ne l’a oubliée, même 20 ans après.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parle, l'histoire orale
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

10
Revivez Algérie - RD Congo (1-0)
Revivez Algérie - RD Congo (1-0)

Revivez Algérie - RD Congo (1-0)

Revivez Algérie - RD Congo (1-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!