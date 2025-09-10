Quand le Bayern Munich faisait la cour à Lamine Yamal

Sadio Mané, Mathys Tel et… Lamine Yamal. L’été 2022 du Bayern aurait pu être historique.

En 2022, le Bayern Munich a tenté de recruter le prodige du Barça Lamine Yamal, rapporte le journal allemand Bild. En effet, il y a trois ans, Salihamidžić, directeur sportif des Bavarois, avait rencontré en Espagne l’agent du joueur alors âgé de 15 ans, Ivan de la Peña. Le club de Munich aurait même proposé un déménagement anticipé, alors que l’ailier catalan devait recevoir à ses 16 ans une somme de cinq millions d’euros.

Un revirement signé Jorge Mendes

Malheureusement pour Salihamidžić, Jorge Mendes aurait tout fait basculer. L’agent portugais, très proche de Joan Laporta, a pris en main la carrière du jeune Espagnol à ce moment et a fermé la porte au Bayern Munich, rompant tous les accords. Un choix finalement payant pour le nouveau numéro 10 du Barça, qui enchaîne les records de précocité et les distinctions individuelles.

Il est mieux en blaugrana.

