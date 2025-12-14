S’abonner au mag
Estudiantes sacré champion d’Argentine grâce à un ancien joueur de Ligue 1

Le guide Carrillo.

Quinze ans après son dernier titre de champion, Estudiantes de la Plata a retrouvé les sommets en remportant le tournoi de clôture du championnat argentin. Un succès qui s’est joué aux tirs au but face au Racing (1-1, 5-4 TAB). Et si le gardien uruguayen Fernando Muslera – oui, oui, il joue encore au football – a été le héros de cette séance, l’autre héros de la soirée se nomme Guido Carrillo. L’ancien attaquant de l’AS Monaco, revenu dans son club formateur en 2023, a arraché la prolongation en égalisant au bout du temps additionnel.

Une finale des finales face à Platense

Il s’agit du 7e titre de champion d’Argentine d’Estudiantes qui courait après ce sacre depuis 2010. À l’époque, Juan Sebastián Verón – président du club depuis 2014 – était sur la pelouse en tant que joueur des Pincharratas. La fête attendra encore un peu, puisqu’Estudiantes va affronter Platense – vainqueur du championnat d’ouverture – le 20 décembre prochain pour le « Trofeo de Campeones ».

Et sinon, à quand un tournoi intermédiaire entre l’ouverture et la clôture ?

Gerónimo Rulli, le calme olympien

