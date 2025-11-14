Le peuple angolais s’indigne de la venue de l’Argentine

Le stade sera plein, mais pour quelles raisons ?

Après s’être qualifiée pour la Coupe du monde 2026, l’Argentine de Lionel Messi va conclure son année 2025 par un match amical historique en Angola, ce vendredi après-midi. Un match pour lequel le pays hôte a déboursé 17 millions d’euros, tous frais compris. Selon la Deutsche Welle, la population angolaise ne voit pas d’un bon œil l’organisation de cette rencontre.

Le directeur de l’ONG Friends of Angola, Florindo Chivucute, alerte sur la situation économique du pays : « Dans plusieurs provinces, les familles sont contraintes de fouiller dans les ordures à la recherche de nourriture, ce qui illustre bien la crise sociale du pays. » Des organisations avaient d’ailleurs interpellé l’Albiceleste pour faire annuler le match, sans succès.

Le gouvernement ne laissera personne ternir la fête

Alors que 50 000 spectateurs sont attendus au stade du 11-Novembre de Talatona, un groupe de citoyens a prévu de se mobiliser dans les tribunes, à grands cris de « nous avons faim ».

Parfois revendus 20 fois plus cher que leur prix d’origine, les billets pour ce match ont trouvé preneur en quelques minutes après leur mise en vente. Le gouvernement angolais organise la rencontre dans le cadre des célébrations du 50e anniversaire de l’indépendance du pays, et va tout faire pour réduire au silence ces actions rebelles. Selon le journal angolais Novo Jornal, « le gouvernement s’est coordonné avec les forces de sécurité, afin d’étouffer autant que possible tous les foyers de protestation pendant la rencontre. »

Eh non : voir Messi et Panichelli sous le même maillot n’est pas un besoin vital.

L’Angola sort le chéquier pour affronter l’Argentine de Lionel Messi