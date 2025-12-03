S’abonner au mag
La petite pique d'un joueur de foot américain au soccer

Des sports de contact.

Après le sévère plaquage subi contre les Patriots, un hit violent qui a envoyé le quarterback Jaxson Dart façon pruneau NFL, les images ont fait le tour des fans de foot américain. Et le jeune prodige des New York Giants n’a clairement pas feint l’étonnement.

« C’est du football américain. Dans la pocket (zone où le quarterback est protégé) ou en dehors, je vais me faire plaquer. On ne joue pas au soccer ici. On se fait plaquer, c’est inévitable », lance-t-il fièrement après avoir loupé les deux derniers matchs à cause de commotions cérébrales.

Quand la NFL tente de protéger ses joueurs

Pourtant, le meneur de la dernière équipe de la conférence Est est protégé par des règles instaurées par la ligue, censées limiter les hits dangereux sur les quarterbacks. Le fameux roughing the passer interdit les contacts excessifs, notamment ceux qui terminent avec le poids du défenseur sur le QB.

Mais dans un sport où les quarts modernes courent, se relancent, fuient la pression comme Patrick Mahomes ou Lamar Jackson, ces protections juridiques peinent à suivre l’évolution du jeu.

Présentez-lui quand même Jaap Stam ou Pepe.

Et si Pep Guardiola avait perdu le contrôle ?

MH

