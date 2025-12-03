Diego Simeone aurait donné le Ballon d'or à son bourreau

Encore sous le choc de la défaite.

Tout juste revenu de blessure, Raphinha fait déjà tourner les têtes. Buteur lors de la victoire du FC Barcelone face à l’Atletico de Madrid ce mardi en Liga (3-1), l’attaquant brésilien semble déjà revenu à son niveau : un but et deux passes décisives en deux rencontres, où il a à chaque fois été élu homme du match.

Interrogé à la fin de la rencontre par Movistar +, le coach de l’Atletico Diego Simeone a été dithyrambique concernant le Brésilien, qui aurait mérité mieux qu’une cinquième place au Ballon d’or 2025 : « Raphinha fait tout. Il marque des buts, il presse… Je ne comprends pas comment il n’a pas remporté le Ballon d’or. »

Life is better with Rapha pic.twitter.com/hwgffel1Ar — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 2, 2025

Hansi Flick est amoureux

Avec 34 buts et 22 passes décisives la saison dernière sous le maillot blaugrana, Raphinha a été l’un des éléments majeurs de la fantastique saison barcelonaise, peut-être un peu trop exfiltré par l’ascension toujours plus marquante de Lamine Yamal.

Une importance que le coach Hansi Flick ne veut pas minimiser : « Quand Raphinha est sur le terrain, il améliore la puissance et l’intensité de l’équipe. Tout le monde est touché, a assuré l’entraineur allemand en conférence de presse. L’effet que Raphinha a sur nous tous est incroyable. »

S’il revient à 100%, Vinicius Jr a du souci à se faire pour la Coupe du monde.

Le Barça renverse l’Atlético en trois actes