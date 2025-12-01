Carlo Ancelotti pose ses conditions à l’approche de la Coupe du monde

Et puisse le sort vous être favorable.

À six mois de la Coupe du monde en Amérique du Nord, Carlo Ancelotti a dévoilé l’un des critères qu’il prendra en compte pour constituer sa liste. Interrogé par Esporte Record de TV Record, le sélectionneur du Brésil ne prendra que des joueurs au top de leurs capacités : « Il y a beaucoup de très bon joueurs, je dois choisir ceux qui sont à 100%. »

Une remarque qui cible notamment Neymar Jr, qui joue blessé avec Santos, mais aussi d’autres joueurs, notamment sur le plan offensif où la concurrence est rude.

De Seul a Tóquio, de Londres a Lille. 🌎 Teve gol, teve luta, teve alegria e teve aprendizado. A Seleção segue evoluindo, encarando cada desafio e deixando tudo em campo. Ano que vem tem mais, com a mesma garra e o mesmo foco no objetivo maior: a Copa do Mundo. ISSO É BRASIL!… pic.twitter.com/bNjDgKkUnK — brasil (@CBF_Futebol) November 28, 2025

Ancelotti a beaucoup d’options

« Cela peut aussi concerner Vinicius, a déclaré l’ancien coach du Real Madrid. S’il n’est qu’à 90%, je sélectionnerai un autre joueur à 100%. Nous avons beaucoup de joueurs offensifs de grande qualité. »

Entre les joueurs confirmés (Raphinha, Vinicius Jr, Rodrygo, Neymar, Richarlison, Gabriel Martinelli) et les jeunes talents qui veulent se faire une place (Endrick, Estevao, Vitor Roque), Don Carlo va devoir faire des choix.

