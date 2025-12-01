S’abonner au mag
  • International
  • Brésil

Carlo Ancelotti pose ses conditions à l’approche de la Coupe du monde

CDB
Carlo Ancelotti pose ses conditions à l’approche de la Coupe du monde

Et puisse le sort vous être favorable.

À six mois de la Coupe du monde en Amérique du Nord, Carlo Ancelotti a dévoilé l’un des critères qu’il prendra en compte pour constituer sa liste. Interrogé par Esporte Record de TV Record, le sélectionneur du Brésil ne prendra que des joueurs au top de leurs capacités : « Il y a beaucoup de très bon joueurs, je dois choisir ceux qui sont à 100%. »

Une remarque qui cible notamment Neymar Jr, qui joue blessé avec Santos, mais aussi d’autres joueurs, notamment sur le plan offensif où la concurrence est rude.

Ancelotti a beaucoup d’options

« Cela peut aussi concerner Vinicius, a déclaré l’ancien coach du Real Madrid. S’il n’est qu’à 90%, je sélectionnerai un autre joueur à 100%. Nous avons beaucoup de joueurs offensifs de grande qualité. »

Entre les joueurs confirmés (Raphinha, Vinicius Jr, Rodrygo, Neymar, Richarlison, Gabriel Martinelli) et les jeunes talents qui veulent se faire une place (Endrick, Estevao, Vitor Roque), Don Carlo va devoir faire des choix.

Neymar est 100% Jésus si ça peut aider.

C’est bon, tu nous as eus Estêvão

CDB

À lire aussi
Les grands récits de Society: Rester vivantes
  • Témoignages
Les grands récits de Society: Rester vivantes

Les grands récits de Society: Rester vivantes

Elles étaient ensemble à La Belle Équipe, l'un des bars pris pour cible par les terroristes le 13 novembre 2015. Elles ont survécu. Sept ans plus tard, entre peur, culpabilité et solidarité, elles racontent comment elles se sont reconstruites.

Les grands récits de Society: Rester vivantes
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

11
Revivez Chelsea - Arsenal (1-1)
Revivez Chelsea - Arsenal (1-1)

Revivez Chelsea - Arsenal (1-1)

Revivez Chelsea - Arsenal (1-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!