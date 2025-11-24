On connaît les deux finalistes de la Coupe du monde U17 !

La Coupe du monde U17 2025 couronnera un vainqueur inédit !

Ce lundi, quelques heures après la qualification de l’Autriche face à l’Italie, le Portugal a à son tour validé son billet pour la finale. Dans un duel de frères ennemis face au Brésil, les Lusitaniens l’ont emporté au terme d’un match nul et vierge et d’une séance de tirs au but irrespirable (0-0, 6-5 TAB). Deux échecs brésiliens, signés Ruan Pablo et Angelo Candido, ont offert la délivrance aux Portugais, alors que la Seleção sud-américaine avait la balle de match au bout du pied lors de son cinquième tir.

#MundialSub17ConTigo🏆 | PORTUGAL SE HACE CAMINO HACIA EL TÍTULO 🇵🇹🏆 Este fue el penal decisivo que mandó a los lusos a la final del próximo jueves. ⚽️ 🇵🇹 Portugal (6) 0-0 (5) Brasil 🇧🇷 pic.twitter.com/FS42KaoTpn — Tigo Sports (@TigoSports_SV) November 24, 2025

La finale se tiendra le 27 novembre au stade international Khalifa, à Al-Rayyan (Qatar). Impressionnants depuis le début du tournoi, les Autrichiens ont réalisé un perfekt : trois victoires en phase de groupes, avant d’écarter successivement la Tunisie (2-0), l’Angleterre (4-0), le Japon (1-0) et l’Italie (2-0). Avec seulement un petit but encaissé en sept match, s’il-vous-plaît ! Deuxièmes de leur groupe après une défaite contre le Japon (1-2), les Portugais ont quant à eux sorti la Belgique (2-1), le Mexique (5-0), la Suisse (2-0) puis le Brésil.

Encore une preuve que le Portugal est meilleur sans Cristiano Ronaldo.

