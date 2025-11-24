Coupe du monde U17 : l’Autriche file en finale

Le choc des invaincus.

L’Italie avait le ballon, l’Autriche a eu les buts. En demi-finales de la Coupe du monde U17, les Azzurrini ont passé leur temps à faire tourner (environ 67 % de possession), mais n’ont jamais vraiment fait trembler qui que ce soit. Johannes Moser s’est improvisé terreur du tournoi, la défense est un bloc de béton coulé en 2008, le milieu court partout et l’attaquant de Liefering terrorise les gardiens adverses (doublé pour lui). Dans la même action, Benit Borasio voit rouge et plombe un peu plus une Italie déjà en difficulté, Inácio Piá le rejoindra quelques minutes plus tard au vestiaire. Score final : 2-0.

Moser fu***r

Ce n’est pas juste un exploit du soir : au Qatar, l’Autriche bat tout le monde depuis les poules, en mode bulldozer. Après avoir sorti le Japon en quarts, l’Angleterre en 8es, elle continue d’avancer comme si la logique sportive était devenue son jouet. Pas le foot le plus sexy du monde, mais des gamins qui savent défendre, courir et surtout marquer quand ça compte.

Johannes Moser, lui, n’a pas besoin de beaucoup d’invitations : un but à la 57e minute, un coup franc téléguidé dans le temps additionnel, et voilà l’Autriche avec deux buts d’avance. 8 buts au total pour le meilleur buteur de la compétition, fort.

Énorme coup franc de l’Autriche pour valider sa qualification en finale de la Coupe du monde U17, la première de son histoire toutes catégories d’âge confondues ! L’Italie est KO !!#lequipeFOOT pic.twitter.com/4p0Z9RBCcS — L'Équipe (@lequipe) November 24, 2025

Dimanche, ils joueront une finale mondiale contre le vainqueur de Portugal-Brésil. Et à voir leurs têtes, ils ne viennent pas pour l’expérience.

Rebellions, hommages et coups de massue : tout n’est pas à jeter dans cette semaine internationale