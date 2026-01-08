Lucas Chevalier avoue que les six derniers mois ont été compliqués

Ça vient du cœur.

Héroïque lors de la victoire aux tirs au but du Paris-SG sur l’Olympique de Marseille lors du Trophée des champions (2-2, 4-1 TAB), Lucas Chevalier, logiquement nommé homme du match, a fendu brièvement l’armure au micro du diffuseur Ligue 1+. Après la polémique pour son like sur une publication pro-RN et sa blessure suite à une terrible semelle de Lamine Camara, qui a permis à la doublure Matveï Safonov de prendre la lumière, le portier français a admis que les dernières semaines n’ont pas été simples pour lui.

"Je savais que si on allait aux TAB j'allais les sortir, j'étais trop déterminé aujourd'hui pour faire gagner l'équipe" 💬 𝐿𝑒 𝑀𝑉𝑃 𝑳𝒖𝒄𝒂𝒔 𝑪𝒉𝒆𝒗𝒂𝒍𝒊𝒆𝒓 😎 pic.twitter.com/eJFV3wGclQ — L1+ (@ligue1plus) January 8, 2026

« Je suis toujours modéré parce que ça n’a pas été facile pendant six mois et même le match n’a pas été facile, a lâché l’ancien gardien du LOSC. Il faut se rendre compte, quand on prend le but du 1-2 à la 87ᵉ, on se demande s’il y a un truc qui ne va pas. Et au final, l’équipe n’a pas abandonné et je savais que si on allait aux penalties, que j’allais en sortir. Parce que j’étais trop déterminé pour aider l’équipe à gagner ce trophée. Je suis content, toujours modéré, mais très content. »

Le début de l’éclaircie ?

