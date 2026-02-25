- C1
Les notes de PSG-Monaco
Le PSG n’a clairement pas eu le monopole du cœur lors de ce barrage retour contre l’AS Monaco, mais ce seront les siens qui continueront de battre en Ligue des champions. Pourtant, les hommes du Rocher sont passés à un poil de Faes de la prolongation.
Paris Saint-Germain
Matvey Safonov
Quel meilleur jour pour rappeler que le PSG n’a jamais gagné la Ligue des champions sans un gardien né le 25 janvier 1999 dans ses cages. Lucas Chevalier est juste arrivé 985 jours trop tard.
Achraf Hakimi
Désolé, on a été distrait.
Marquinhos
Si vous êtes en vadrouille les 15 et 22 mars pour aller mettre un bulletin dans l’urne, n’hésitez pas à faire procuration à Marcos : il se chargera de la mettre au fond.
Willian Pacho
Il a fait « le ménage » comme Jean-Michel Aulas à Lyon. Bref, c’est pas net.
Khvicha Kvaratskhelia
Le Géorgien a autant marqué en Ligue des champions qu’en Ligue 1 cette saison. Il va falloir les faire, ces devoirs à la maison…
Désiré Doué
Heureusement que le tramway ne se nommait pas Désiré, parce qu’on attendrait toujours qu’il passe.
Bradley Barcola
La dernière fois qu’il a marqué en Ligue des champions, le pape François, C8 et François Bayrou avaient encore du temps d’antenne.
AS Monaco
Philipp Köhn
Un match sans bourde est toujours un match où on ne se montre pas décisif. Essayez pour une fois de vous mettre à la place du Köhn?
Denis Zakaria
Vraie question : il y a des élections municipales à Monaco ? Parce qu’on tient un vrai candidat.
Wout Faes
Le tirage au sort belge ? Pile, je gagne ; Faes, tu perds.
Mamadou Coulibaly
N’invitez jamais Mamadou à votre anniversaire : il soufflera sur vos bougies et bouffera tout le gâteau. Pas vrai Maghnès Akliouche ?
Maghnes Akliouche
S’il est honnête, il rappellera que le fameux Mamadou lui a quand même offert une belle passe dé avant de sortir.
Folarin Balogun
Comme l’indique son nom digne d’une police par défaut dans un traitement de texte, son jeu reste un peu trop lisible pour pouvoir signer un vrai chef-d’œuvre.
Par Mathieu Rollinger