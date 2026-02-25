S’abonner au mag
  • C1
  • Barrages
  • PSG-Monaco (2-2)

Les notes de PSG-Monaco

Par Mathieu Rollinger
2 Réactions
Les notes de PSG-Monaco

Le PSG n’a clairement pas eu le monopole du cœur lors de ce barrage retour contre l’AS Monaco, mais ce seront les siens qui continueront de battre en Ligue des champions. Pourtant, les hommes du Rocher sont passés à un poil de Faes de la prolongation.

Paris Saint-Germain

d1df62fbca295bd99e1c4cf68c764a6b61c23310

Matvey Safonov

Quel meilleur jour pour rappeler que le PSG n’a jamais gagné la Ligue des champions sans un gardien né le 25 janvier 1999 dans ses cages. Lucas Chevalier est juste arrivé 985 jours trop tard.

Note de la rédaction 27
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

cards-23-24_hakimi-alt

Achraf Hakimi

Désolé, on a été distrait.

Note de la rédaction Non noté
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

cards-23-24_marquinhos-alt

Marquinhos

Si vous êtes en vadrouille les 15 et 22 mars pour aller mettre un bulletin dans l’urne, n’hésitez pas à faire procuration à Marcos : il se chargera de la mettre au fond.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

5caa9c79da0725bbfa67fe65018d198d82984445

Willian Pacho

Il a fait « le ménage » comme Jean-Michel Aulas à Lyon. Bref, c’est pas net.

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

khvicha-kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia

Le Géorgien a autant marqué en Ligue des champions qu’en Ligue 1 cette saison. Il va falloir les faire, ces devoirs à la maison…

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

desire-doue

Désiré Doué

Heureusement que le tramway ne se nommait pas Désiré, parce qu’on attendrait toujours qu’il passe.

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

cards-23-24_barcola-alt4-1

Bradley Barcola

La dernière fois qu’il a marqué en Ligue des champions, le pape François, C8 et François Bayrou avaient encore du temps d’antenne.

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

AS Monaco

philipp-kohn

Philipp Köhn

Un match sans bourde est toujours un match où on ne se montre pas décisif. Essayez pour une fois de vous mettre à la place du Köhn?

Note de la rédaction 6.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

denis-zakaria

Denis Zakaria

Vraie question : il y a des élections municipales à Monaco ? Parce qu’on tient un vrai candidat.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

wout-faes

Wout Faes

Le tirage au sort belge ? Pile, je gagne ; Faes, tu perds.

Note de la rédaction 3.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

te%CC%81le%CC%81chargement-19

Mamadou Coulibaly

N’invitez jamais Mamadou à votre anniversaire : il soufflera sur vos bougies et bouffera tout le gâteau. Pas vrai Maghnès Akliouche ?

Note de la rédaction 2/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

maghnes-akliouche

Maghnes Akliouche

S’il est honnête, il rappellera que le fameux Mamadou lui a quand même offert une belle passe dé avant de sortir.

Note de la rédaction 7.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

balo

Folarin Balogun

Comme l’indique son nom digne d’une police par défaut dans un traitement de texte, son jeu reste un peu trop lisible pour pouvoir signer un vrai chef-d’œuvre.

Note de la rédaction 5.5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Donner une note

  • ou
    Passer d'un joueur à l'autre.

  • Choisir une note.
  • Enter
    Valider la note.
  • Echap
    Fermer le clavier.

Par Mathieu Rollinger

À lire aussi
Les grands récits de Society: Silence de mort
  • Michel Fourniret
Les grands récits de Society: Silence de mort

Les grands récits de Society: Silence de mort

Juges, avocats, psychologues, ils ont fait face au tueur en série des Ardennes, Michel Fourniret. Et n’en sont pas sortis indemnes. Ils racontent.

Les grands récits de Society: Silence de mort
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Bodø/Glimt a-t-il réalisé le plus grand exploit de l'histoire de la Ligue des champions ?

Oui
Non
Fin Dans 19h
156
97
22
Revivez PSG-Monaco (2-2)
Revivez PSG-Monaco (2-2)

Revivez PSG-Monaco (2-2)

Revivez PSG-Monaco (2-2)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.