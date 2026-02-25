S’abonner au mag
  C1
  Barrages
  Real Madrid-Benfica (2-1)

Le Real et Vinícius clouent le bec du Benfica

  Real Madrid 2-1 Benfica

Buts : Tchouaméni (16e) et Vinícius Junior (80e) pour les Madrilènes // Rafa Silva (14e) pour les Lisboètes

La meilleure des réponses est celle du football. Entachée par la polémique lors du match aller à Lisbonne, cette double confrontation entre le Real et le Benfica s’est finalement soldée sur un deuxième épisode de football, durant lequel Madrid a montré sa supériorité (2-1) et invisibilisé le retour du Mou au Bernabeù. Sans briller de mille feux, les Madrilènes ont simplement montré qu’ils étaient supérieurs à leurs adversaires, avec en point d’orgue le but du break inscrit par leur attaquant Vinícius Junior, victime d’injures racistes il y a une semaine de la part de Gianluca Prestianni (qui était suspendu par l’UEFA en conséquence mais bien présent avec son groupe).

Bien sagement resté assis en tribunes malgré l’appel de son club, l’Argentin a d’abord assisté au début de match parfait des siens, qui ont vite espéré quelque chose après l’ouverture du score de Rafa Silva au premier quart d’heure. Lisbonne n’y a pas cru très longtemps, puisque deux minutes plus tard, Aurélien Tchouaméni égalisait et redonnait deux buts d’avance aux siens d’une frappe en puissance. Privé de Kylian Mbappé, blessé, le Real a pu compter sur un autre Français.

Un Real-City en huitièmes ?

Le Real a dû attendre la fin du match pour enfoncer le clou, et cette frappe croisée de Vini pour confirmer la qualification en huitièmes. Tout un symbole pour le Brésilien, qui ce mercredi a replacé le football au centre des débats. Au-delà du symbole, c’est encore un petit Real Madrid qui s’est qualifié. En attendant le tirage de vendredi, il affrontera soit Manchester City, soit le Sporting.

Real-City, cette affiche scriptée par l’UEFA.

Le Real Madrid sans Kylian Mbappé pour se qualifier en huitièmes

TJ

