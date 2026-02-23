Gianluca Prestianni suspendu pour Real Madrid-Benfica

Il était temps. L’UEFA a décidé de suspendre provisoirement Gianluca Prestianni pour le barrage retour de Ligue des champions opposant le Real Madrid et le Benfica Lisbonne à la suite des insultes proférées par l’Argentin à l’égard de Vinícius Junior pendant le match aller (0-1). Pour rappel, l’ailier de 20 ans a nié le caractère raciste de ces dernières et s’était défendu en assurant qu’il n’avait utilisé qu’une insulte homophobe. Pas de tumultueuses retrouvailles ce mercredi, donc.

Le communiqué de l’UEFA indique qu’« à la suite de la nomination d’un inspecteur de l’éthique et de la discipline de l’UEFA (EDI) pour enquêter sur les allégations de comportement discriminatoire, […] l’instance de contrôle, d’éthique et de discipline de l’UEFA a décidé aujourd’hui (lundi) de suspendre provisoirement M. Gianluca Prestianni pour le prochain match de compétition interclubs de l’UEFA ».

Le Benfica toujours derrière son joueur

Dans un communiqué publié en anglais sur son site officiel, Benfica a réagi à cette décision. Le club lisboète réitère son « soutien indéfectible à la version des faits présentée par le joueur », et « regrette d’être privé du joueur alors que la procédure est toujours en cours d’instruction ».

Le communiqué rapporte aussi que les Portugais ont fait appel pour changer la sanction et que le club s’engage à lutter contre toutes les formes de discrimination.

On marche sur la tête.

Affaire Vinícius - Prestianni : Prestianni assure avoir proféré une insulte homophobe à Vinícius Júnior