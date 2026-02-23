S’abonner au mag
Éric Chelle se serait servi de l’OM pour tromper le Nigeria

Joli coup de bluff ou énorme bêtise ? Éric Chelle, actuel entraîneur du Nigeria, se serait servi du chaos de l’Olympique de Marseille pour monter les enchères, rapporte le Guardian Nigeria. « Il est désormais évident que Chelle a inventé de toutes pièces une histoire concernant l’Olympique de Marseille », peste Ahmed Gara-Gombe, ancien dirigeant d’une fédération locale.

Après la séparation entre l’OM et De Zerbi, Chelle aurait lancé une rumeur l’envoyant à Marseille. Comme au collège. Le seul but de celle-ci aurait été d’effrayer la fédération nigériane afin de négocier un meilleur contrat. Ses demandes : une maison, une voiture, des billets d’avion pour sa famille mais surtout un plus gros salaire. Quand certains demandent juste un pass Navigo…

Qui fait le malin…

Cette entourloupe pourrait se retourner contre le coach malien qui était déjà sur la sellette, les objectifs n’ayant pas été atteints. Les Super Eagles ne sont pas allés en finale de la dernière CAN et pire : ils ne se sont pas qualifiés pour la prochaine Coupe du monde.

Essayer de plumer des super aigles, c’est couillu.

