La RDC écarte le Nigeria aux tirs au but et jouera les barrages intercontinentaux

Nigeria 1-1 (3-4 TAB) République démocratique du Congo

Buts : Onyeka (3e) pour le Nigeria // Elia (32e) pour la RDC

Le Demi-dieu Chancel Mbemba.

Trois jours après avoir éliminé le Cameroun de la course à la Coupe du monde, Chancel Mbemba a remis ça en inscrivant le tir au but vainqueur face au Nigeria (1-1, 3-4 TAB) pour envoyer sa République Démocratique du Congo disputer des barrages intercontinentaux et continuer de rêver à l’Amérique.

Tout avait pourtant parfaitement bien commencé pour le Nigeria de Victor Osimhen, sorti sur blessure à la mi-temps. Frank Onyeka profite d’une mauvaise relance adverse et d’une déviation de Tuanzebe sur sa frappe pour ouvrir le score (1-0, 3e) et faire chavirer les supporters des Super Eagles présent au Stade Prince Moulay Hassan de Rabat. Une joie qui aura duré une demi-heure jusqu’à l’égalisation de Meschack Elia trouvé par Cédric Bakambu (1-1, 32e).

Changement de gardien pour la séance de tirs au but

Un pion qui va faire très mal au Nigeria qui ne se montrera quasiment plus dangereux. Au contraire des joueurs de la RDC qui ont vu Noah Sadiki se voir refuser un penalty (57e) et Fiston Mayele et ce même Sadiki célébrer leurs pions en prolongation (95e et 110e) avant que l’arbitre ne vienne calmer leurs ardeurs en sifflant une faute. Pas de quoi déstabiliser les Léopards qui auraient pu éviter de passer par les tirs au but mais Stanley Nwabali a dégainé une parade XXL pour repousser un coup de casque de Chancel Mbemba (120e).

Le défenseur du LOSC se vengera durant une séance de tirs au but sous une pluie battante qui a vu le portier de la RDC Timothy Fayulu – entré en jeu à la place Lionel M’pasi juste avant la séance – stopper deux tentatives nigérianes.

La RDC jouera donc sa qualification en mars 2026 lors des barrages intercontinentaux où seront aussi présent la Bolivie et la Nouvelle-Calédonie.

Tant que Chancel Mbemba est là, rien ne peut empêcher la RDC de rejoindre l’Amérique.

