Kylian Mbappé reste le roi des médias en France en 2025

SF
Une année de plus au boulot.

Fin d’année oblige, c’est le temps des bilans, et la plateforme de veille des médias Tagaday a sorti sa 13e édition du classement des 1 000 personnalités les plus médiatisées en France.

Rien de surprenant : Kylian Mbappé reste la personnalité sportive numéro 1, même s’il perd sept places au classement général (13e). Une nouvelle désillusion dans sa saison blanche… Cette fois, même Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu et François Bayrou étaient trop forts pour lui.

Beye et Doué en mode éclosion

L’école rennaise continue de faire parler d’elle. Habib Beye signe la meilleure progression de l’année avec une entrée fracassante à la 156e place. Comme quoi, ça peut avoir du bon de foirer son début de saison.

Côté PSG, ils sont trois à se retrouver dans le top 10 des sportifs : Ousmane Dembélé (20e), Luis Enrique (15e) et Désiré Doué (54e), tous propulsés par le sacre européen. Adrien Rabiot est là aussi (48e), mais pour d’autres raisons… Une bagarre comme solution à la médiatisation, une stratégie tout droit venue de Booba et Kaaris. Côté femmes, c’est toujours la galère : seulement 29 sportives apparaissent dans le top 1 000, avec Pauline Ferrand-Prévot, Coco Gauff et Aryna Sabalenka en tête.

Et la triple Ballon d’or, alors ?

Deux Français dans l’équipe de l’année

SF

Revivez Côte d'Ivoire-Cameroun (1-1)
10
Revivez Algérie-Burkina Faso (1-0)
