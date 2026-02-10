S’abonner au mag
  • France
  • PSG

Le premier buteur du PSG en coupe d'Europe est décédé

TM
Le premier buteur du PSG en coupe d'Europe est décédé

À jamais le premier. Premier buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain en coupe d’Europe, Nambatingue Tokomon s’est éteint ce mardi à l’âge de 73 ans. Malade depuis de longs mois, l’ancien attaquant, que tout le monde appelait « Toko » était atteint d’un cancer. Le Tchadien a porté le maillot du club de la capitale durant cinq saisons entre 1980 et 1985.

Des buts historiques

Auteur de 43 buts en 171 matchs sous les couleurs parisiennes, Nambatingue Tokomon a notamment joué pour Nice, Bordeaux, Strasbourg ou encore Valenciennes. L’un des plus grands moments de sa carrière s’est déroulé le 28 septembre 1982. Face au Levski Sofia en 16ᵉ de finale de la Coupe des Coupes (5-1), le Tchadien marque donc ce premier but historique mais parvient aussi à inscrire une magnifique retournée devant le public du Parc des Princes, pour porter le score à 3-1. À la fin de sa carrière, « Toko » a intégré le staff du PSG jusqu’en 1998.

Dans la légende.

Rachida Dati favorable à la vente du Parc des Princes si...

TM

À lire aussi
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
  • Enquête
Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko

En 2018, la touriste française Tiphaine Véron disparaissait au Japon alors qu’elle s’apprêtait à visiter les temples de Nikko. Depuis, sa famille se bat pour faire progresser une enquête délaissée par la police nippone. Enlèvement, séquestration, meurtre? Nous sommes partis sur ses traces.

Les grands récits de Society: L'évaporée de Nikko
Articles en tendances
Logo de a compétition Ligue 1
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
ENDRICK of Olympique Lyonnais and Benjamin ANDRE of Lille during the Ligue 1 McDonald's match between Lyon and Lille at Groupama Stadium on February 1, 2026 in Lyon, France. (Photo by Philippe Lecoeur/FEP/Icon Sport) - Photo by Icon Sport
  • France
  • Olympique lyonnais
« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

« L’OL est le meilleur scénario pour Endrick »

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!