Le premier buteur du PSG en coupe d'Europe est décédé

À jamais le premier. Premier buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain en coupe d’Europe, Nambatingue Tokomon s’est éteint ce mardi à l’âge de 73 ans. Malade depuis de longs mois, l’ancien attaquant, que tout le monde appelait « Toko » était atteint d’un cancer. Le Tchadien a porté le maillot du club de la capitale durant cinq saisons entre 1980 et 1985.

La famille du Paris Saint-Germain est en deuil. Nambatingue Tokomon, que tout le monde appelait Toko, nous a quittés à l’âge de 73 ans. Le club adresse ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. pic.twitter.com/ULTbjtWekh — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 10, 2026

Des buts historiques

Auteur de 43 buts en 171 matchs sous les couleurs parisiennes, Nambatingue Tokomon a notamment joué pour Nice, Bordeaux, Strasbourg ou encore Valenciennes. L’un des plus grands moments de sa carrière s’est déroulé le 28 septembre 1982. Face au Levski Sofia en 16ᵉ de finale de la Coupe des Coupes (5-1), le Tchadien marque donc ce premier but historique mais parvient aussi à inscrire une magnifique retournée devant le public du Parc des Princes, pour porter le score à 3-1. À la fin de sa carrière, « Toko » a intégré le staff du PSG jusqu’en 1998.

Dans la légende.

