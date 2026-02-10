S’abonner au mag
  • Espagne
  • FC Barcelone

Lamine Yamal admet être nul en cuisine

CMF
Lamine Yamal admet être nul en cuisine

On ne peut pas briller sur tous les tableaux. À l’occasion d’un entretien accordé à ESPN Mexico, Lamine Yamal y est allé de ses petites confidences. Alors qu’il avait soufflé il y a quelques temps avoir commencé à prendre des cours de cuisine, le prodige barcelonais a avoué que cela ne lui avait pas franchement réussi : « En vérité, j’ai arrêté parce que ce n’était pas mon truc. J’étais nul, vraiment nul. Je peux tout au plus te préparer des nuggets avec des frites ».

« Je fais ce que font tous les jeunes de 18 ans »

Tant pis pour les fourneaux, Lamine Yamal ne se concentre-t-il donc que sur le football ? Justement non, a-t-il affirmé au cours de l’entretien : « J’essaie de ne pas penser tout le temps au match, ni de regarder des vidéos du défenseur que je vais affronter, rien de tout ça. J’essaie de profiter de chaque instant de la journée et, quand je suis sur le terrain, de donner le meilleur de moi-même. Mais une fois que je l’ai quitté, je déconnecte complètement du football ». Mais encore ? « Je fais ce que font tous les jeunes de 18 ans : passer du temps avec mes amis, m’occuper de mon frère, jouer à la Playstation, sortir me promener… Ce genre de choses ».

Pas contre, c’est pas l’hôtel ici !

