Lamine Yamal a pris une grande décision pour se concentrer sur le terrain

Calma, calma. Lamine Yamal semble avoir pris de bonnes résolutions. Selon les informations de l’émission espagnole El Chiringuito, le joueur du Barça aurait remis en question son utilisation des réseaux sociaux. Exit les photos de soirées, les déclarations chocs et le bling-bling : place au football.

❌ LAMINE 'PASA' de las REDES SOCIALES. 💎 La perla culé ha borrado gran parte de sus fotos en Instagram. ¡Veeeente a #ChiringuitoLamine! pic.twitter.com/NGVimNQbaB — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 5, 2026

Le grand ménage pour des idées claires

Une meilleure com’ pour se recentrer sur l’essentiel ? Ça en a tout l’air. Le prodige du Barça a fait le tri : sur Instagram, il ne reste que cinq publications. Yamal laisse sa vie privée de côté et ne poste désormais qu’en lien avec les Blaugranas, son sponsor ou ses partenariats commerciaux.

