Le jour où un candidat à l’élection présidentielle 2027 a dit à Zlatan Ibrahimović de la fermer

Tout le monde veut prendre sa place. Celle d’Emmanuel Macron, qui ne pourra cette fois pas être candidat à sa propre succession à l’élection présidentielle 2027. Tout le contraire de nombreuses personnalités politiques, comme Jérôme Guedj, qui a fait sa grande annonce ce jeudi matin sur France Inter. Une chose est sûre : il ne pourra pas compter sur Zlatan Ibrahimović pour le défendre.

C’était il y a plus d’une décennie, en mars 2015, que le socialiste avait décidé de se payer le Suédois après sa fameuse sortie après un match perdu par le PSG à Bordeaux (3-2), quand il avait qualifié la France de « pays de merde » en se plaignant de l’arbitrage de la rencontre.

La classe politique agitée par l’affaire Zlatan à l’époque

Comme une grande partie de la classe politique, Jérôme Guedj avait tenu à apporter sa contribution à ce débat passionnant sur le plateau d’Europe 1 : « C’est une espèce de caprice de star du football. Il paraît qu’il faut se prosterner devant les stars du football, mais là, c’est inacceptable qu’on en soit à mettre dans le débat les propos de Zlatan Ibrahimović ! Qu’il joue au foot et qu’il la ferme ! Ou, au moins, qu’il soit respectueux de ce pays et de ses supporters qui sont aussi insultés par ses propos. »

On vous rassure : Zlatan ne devrait pas non plus soutenir Marine Le Pen si elle en est.

