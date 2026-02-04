Gabriel Moscardo a cru être atteint d'un cancer lors de sa visite médicale au PSG

Plus de peur que de mal. Arrivé au PSG lors du mercato hivernal 2024, Gabriel Moscardo a pensé voir sa vie basculer lors de la visite médicale. Alors qu’il était âgé de 18 ans, l’actuel joueur de Braga a été victime d’une erreur médicale : « Je n’avais jamais ressenti de douleur. À mon arrivée, on m’a fait une IRM, et on a détecté une zone anormale : une absence d’os. Quand les médecins l’ont vue, ils ont pensé à un cancer. Ce fut un choc terrible pour nous. Ils pensaient à une tumeur. Mais, Dieu merci, ce n’était pas ça. »

Une fragilité osseuse

Dans un entretien au journal Terra, l’ancien joueur des Corinthians a raconté qu’il était atteint d’une fragilité osseuse et non d’une tumeur cancéreuse. Envoyé tout de même en prêt dans son club formateur pour être opéré et récupérer, le milieu défensif n’a ensuite jamais réussi à faire son trou dans l’effectif de Luis Enrique avant d’être prêté à Reims, sans un franc succès non plus. Appartenant toujours à Paris, Moscardo évolue actuellement au SC Braga et n’a été titulaire qu’à six reprises (TCC).

