Le directeur sportif de Rennes avertit ses joueurs

CG, au Vélodrome
Le directeur sportif de Rennes avertit ses joueurs

2 + 4 + 3 = 9-0 dans la tronche lors des trois derniers matchs pour le Stade rennais, après la nouvelle gifle reçue à Marseille ce mardi soir en Coupe de France, trois jours seulement après celle ramassée sur l’autre joue à Monaco en championnat.

Dans ce contexte, Loïc Désiré, le directeur sportif du club breton, a pointé le bout de son nez dans la zone mixte du Vélodrome, piquant notamment les joueurs rennais : « Il faut faire le dos rond, on est sur une période difficile. Il y a trop d’erreurs individuelles pour espérer quoi que ce soit sur les matchs qu’on joue actuellement. Il faut une remise en question rapide de beaucoup de joueurs. »

Lens et le PSG au menu en Ligue 1

Pas question pour autant de mettre en difficulté Habib Beye et son staff, qui garde leur « confiance, il n’y a pas débat », alors que Rennes avait déjà connu une situation délicate à l’automne, où le coach rennais avait failli être mis à la porte.

En Ligue 1, les Rouge et Noir restent 6es, pour l’instant, mais il y a des matchs contre les deux premiers au classement, Lens et le PSG, qui se profilent. « On va tous faire corps au club. Il faut que tout le monde se fasse violence. J’ai l’impression qu’on baisse les bras de temps en temps. Il faut montrer beaucoup plus de caractère, on subit les choses, continuait Désiré. Il va falloir monter le curseur à tous les niveaux, il n’y a pas de question à se poser sur l’adversaire. Il faut faire mieux individuellement et collectivement. »

On a connu meilleur calendrier pour une relance.

Roberto De Zerbi a du mal à comprendre son équipe

CG, au Vélodrome

