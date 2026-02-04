Aubameyang : « on a assez parlé ces derniers temps, il était temps de passer aux actes »

En mode France 2, Pujadas, Saint-Cricq, tu connais ! Large vainqueur de Rennes (3-0) et qualifié pour les quarts de finale de coupe de France, Marseille a fait le nécessaire pour s’éviter une troisième déconvenue en une semaine. L’occasion pour Pierre-Emeryck Aubameyang, troisième buteur du soir, de revenir sur la sale période des siens. Et admettre que la victoire, ce soir, « elle fait beaucoup de bien. »

« Il faut avoir de la régularité »

L’attaquant a poursuivi, au micro du diffuseur : « je pense l’équipe a fait preuve d’humilité. Je pense qu’on a assez parlé ces derniers temps, il était temps de passer aux actes. On a échangé hier avec les supporters, je pense qu’on leur devait ça, » a-t-il affirmé, avant de se projeter sur la suite de la saison : « Maintenant, ce n’est pas fini. Il faut avoir de la régularité. On sait qu’on est capables de faire de grandes choses. Quand on est comme ça, c’est plaisant, donc il va falloir continuer comme ça. » Marseille se déplace au parc des Princes ce dimanche.

Les braises sont encore chaudes.

