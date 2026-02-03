Facile tombeur du Mans, Reims est le 1er qualifié pour les quarts

Reims 3-0 Le Mans

Buts : Leoni (38e et 71e) et Benhattab (84e)

Peut-on déjà parler de saison réussie ? Depuis cet été, Reims a du digérer une relégation, des départs, et aurait pu galérer comme Clermont, Saint-Étienne ou Montpellier. Que nenni : Karel Geraerts est arrivé sur le banc. Le Belge a installé Nicolas Pallois comme capitaine, et après un début de saison diesel, son équipe est deuxième de Ligue 2 (juste devant Le Mans) et en quarts de finale de coupe de France. Le Mans, pourtant invaincu depuis le 12 septembre avant la rencontre, en a fait largement les frais et dit au revoir à la plus belle des compètes (0-3). Il a perdu quatre fois cette saison, deux fois contre Reims.

Leoni rugit, première pour Benhattab

Après avoir joué à Troyes samedi, les Sang et Or ne sont pas rentrés en Sarthe. Ils sont restés en stage, et à croire que ça ne leur a pas réussi. Le coupable s’appelle Theo Leoni. Le Belge a inscrit ses deux premiers buts en professionnels d’une jolie frappe du gauche (1-0, 38e) et d’un super piqué (2-0, 71e). Yassine Benhattab, prêté par Nantes, a mis son premier but en professionnels après une belle semelle (3-0, 84e). Sans montrer une grande révolte, les Manceaux de Patrick Videira n’arrachent pas les tirs aux buts, contrairement à trois de leurs quatre tours de coupe de France cette année. Sans rancune : le promu peut encore kiffer sa fin de saison et lutter le plus possible pour la montée en Ligue 1.

Le PSG n’est plus là pour barrer la route de Reims, alors autant rêver ?

