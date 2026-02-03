S’abonner au mag
  • Coupe de France
  • 8es
  • Reims-Le Mans (3-0)

Facile tombeur du Mans, Reims est le 1er qualifié pour les quarts

UL
Facile tombeur du Mans, Reims est le 1er qualifié pour les quarts

Reims 3-0 Le Mans

Buts : Leoni (38e et 71e) et Benhattab (84e)

Peut-on déjà parler de saison réussie ? Depuis cet été, Reims a du digérer une relégation, des départs, et aurait pu galérer comme Clermont, Saint-Étienne ou Montpellier. Que nenni : Karel Geraerts est arrivé sur le banc. Le Belge a installé Nicolas Pallois comme capitaine, et après un début de saison diesel, son équipe est deuxième de Ligue 2 (juste devant Le Mans) et en quarts de finale de coupe de France. Le Mans, pourtant invaincu depuis le 12 septembre avant la rencontre, en a fait largement les frais et dit au revoir à la plus belle des compètes (0-3). Il a perdu quatre fois cette saison, deux fois contre Reims.

Leoni rugit, première pour Benhattab

Après avoir joué à Troyes samedi, les Sang et Or ne sont pas rentrés en Sarthe. Ils sont restés en stage, et à croire que ça ne leur a pas réussi. Le coupable s’appelle Theo Leoni. Le Belge a inscrit ses deux premiers buts en professionnels d’une jolie frappe du gauche (1-0, 38e) et d’un super piqué (2-0, 71e). Yassine Benhattab, prêté par Nantes, a mis son premier but en professionnels après une belle semelle (3-0, 84e). Sans montrer une grande révolte, les Manceaux de Patrick Videira n’arrachent pas les tirs aux buts, contrairement à trois de leurs quatre tours de coupe de France cette année. Sans rancune : le promu peut encore kiffer sa fin de saison et lutter le plus possible pour la montée en Ligue 1.

Le PSG n’est plus là pour barrer la route de Reims, alors autant rêver ?

Les Verts encore leaders, Messi buteur, Bastia toujours pas vainqueur

UL

À lire aussi
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
  • Enquête
Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès

Comment un père de famille modèle en arrive-t-il à tuer sa femme, ses enfants, leurs chiens, puis disparaître ? Enquête sur une descente aux enfers.

Les grands récits de Society: La grande enquête Dupont de Ligonnès
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

30
Revivez Marseille-Rennes (3-0)
Revivez Marseille-Rennes (3-0)

Revivez Marseille-Rennes (3-0)

Revivez Marseille-Rennes (3-0)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!