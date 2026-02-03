- Coupe de France
- 8es
- Reims-Le Mans (3-0)
Facile tombeur du Mans, Reims est le 1er qualifié pour les quarts
Reims 3-0 Le Mans
Buts : Leoni (38e et 71e) et Benhattab (84e)
Peut-on déjà parler de saison réussie ? Depuis cet été, Reims a du digérer une relégation, des départs, et aurait pu galérer comme Clermont, Saint-Étienne ou Montpellier. Que nenni : Karel Geraerts est arrivé sur le banc. Le Belge a installé Nicolas Pallois comme capitaine, et après un début de saison diesel, son équipe est deuxième de Ligue 2 (juste devant Le Mans) et en quarts de finale de coupe de France. Le Mans, pourtant invaincu depuis le 12 septembre avant la rencontre, en a fait largement les frais et dit au revoir à la plus belle des compètes (0-3). Il a perdu quatre fois cette saison, deux fois contre Reims.
Leoni rugit, première pour Benhattab
Après avoir joué à Troyes samedi, les Sang et Or ne sont pas rentrés en Sarthe. Ils sont restés en stage, et à croire que ça ne leur a pas réussi. Le coupable s’appelle Theo Leoni. Le Belge a inscrit ses deux premiers buts en professionnels d’une jolie frappe du gauche (1-0, 38e) et d’un super piqué (2-0, 71e). Yassine Benhattab, prêté par Nantes, a mis son premier but en professionnels après une belle semelle (3-0, 84e). Sans montrer une grande révolte, les Manceaux de Patrick Videira n’arrachent pas les tirs aux buts, contrairement à trois de leurs quatre tours de coupe de France cette année. Sans rancune : le promu peut encore kiffer sa fin de saison et lutter le plus possible pour la montée en Ligue 1.
Buteur... et futur papa 🥰 https://t.co/qbU7FgOUD0 pic.twitter.com/rLUxCYSudx— Stade de Reims (@StadeDeReims) February 3, 2026
Le PSG n’est plus là pour barrer la route de Reims, alors autant rêver ?Les Verts encore leaders, Messi buteur, Bastia toujours pas vainqueur
UL