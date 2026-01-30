Reims chipe la deuxième place au Red Star

Ça klaxonne derrière l’ESTAC.

Le leader de Ligue 2, qui jouera samedi, a un nouveau dauphin. Le Stade de Reims a arraché un précieux succès sur la pelouse de Clermont, à la 85e minute, grâce à Mohamed Daramy (0-1). Les Champenois reviennent à trois points du leader, et passent devant le Red Star, accroché à Rodez (1-1).

Derrière, Montpellier et Pau continuent d’y croire : vainqueurs respectifs de Guingamp (3-1) et Laval (0-1), les deux clubs dormiront à trois points du top 5, synonyme de barrages pour la montée. Plus bas encore, Laval enchaîne un sixième match sans victoire en Ligue 2 et reste avant-dernier. La lanterne rouge, Bastia, grappille avec son nul contre Nancy (0-0) : le Sporting n’a plus que quatre points de retard sur le barragiste, Amiens.

L’espoir est intact.

Rodez 1-1 Red Star

Buts : Balde (28e) // Danger (33e)

Montpellier 3-1 Guingamp

Buts : Pereira (42e), Mendy (45e+7 S.P., 80e S.P.) // Mafouta (18e)

Grenoble 2-1 Amiens

Buts : Benet (21e), Diaby (78e) // Kandil (69e)

Clermont 0-1 Reims

But : Daramy (85e)

Expulsions : Cantero (31e) // Kotto (24e)

Bastia 0-0 Nancy

Laval 0-1 Pau

But : Versini (32e)

