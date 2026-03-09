Amende salée pour Rodri après ses propos contre l’arbitrage

Faites tourner la machine à billets. Furieux après le match nul de Manchester City contre Tottenham (2-2) le 1er février, Rodri s’était plaint de l’arbitrage auprès des médias : « Je sais que nous avons gagné trop souvent et que les gens ne veulent pas que nous gagnions, mais l’arbitre doit être neutre et, pour moi, honnêtement, ce n’est pas juste. » Une sortie qui est très mal passée du côté des instances anglaises. La FA (Football Association) a ainsi décidé d’infliger une amende de 80 000 livres sterling (plus de 92 000 euros) à l’international espagnol.

An independent Regulatory Commission has sanctioned Rodri for the media comments that he made after Manchester City’s Premier League game against Tottenham Hotspur on Sunday 1 February. Full statement: https://t.co/MEcUcoGntz pic.twitter.com/w3QO20WRCM — FA Spokesperson (@FAspokesperson) March 9, 2026

Des propos qui ne passent pas

La fédération britannique accuse le Ballon d’or 2024 « d’avoir eu un comportement inapproprié lors d’une interview d’après-match, en tenant des propos laissant entendre un parti pris et/ou mettant en doute l’intégrité d’un ou plusieurs officiels du match.» Après avoir transmis deux lettres écrites dans lesquelles il regrette ses paroles, Rodri a finalement admis l’accusation portée contre lui.

‘It’s a CLEAR FOUL! They don’t want us to win.’ 😡 Rodri was left absolutely fuming after believing Spurs’ first goal should not have stood. ↳ Premier League. Live & On Demand with 4K on Football’s New Home, Stan Sport. Stream now.#StanSportAU #PremierLeague pic.twitter.com/cazNAllyx2 — Stan Sport Football (@StanSportFC) February 2, 2026

Faute avouée à moitié remboursée ?

