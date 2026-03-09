S’abonner au mag
Amende salée pour Rodri après ses propos contre l’arbitrage

Amende salée pour Rodri après ses propos contre l&rsquo;arbitrage

Faites tourner la machine à billets. Furieux après le match nul de Manchester City contre Tottenham (2-2) le 1er février, Rodri s’était plaint de l’arbitrage auprès des médias :   « Je sais que nous avons gagné trop souvent et que les gens ne veulent pas que nous gagnions, mais l’arbitre doit être neutre et, pour moi, honnêtement, ce n’est pas juste. »  Une sortie qui est très mal passée du côté des instances anglaises. La FA (Football Association) a ainsi décidé d’infliger une amende de 80 000 livres sterling (plus de 92 000 euros) à l’international espagnol.

Des propos qui ne passent pas

La fédération britannique accuse le Ballon d’or 2024 « d’avoir eu un comportement inapproprié lors d’une interview d’après-match, en tenant des propos laissant entendre un parti pris et/ou mettant en doute l’intégrité d’un ou plusieurs officiels du match.»  Après avoir transmis deux lettres écrites dans lesquelles il regrette ses paroles, Rodri a finalement admis l’accusation portée contre lui.

Faute avouée à moitié remboursée ?

