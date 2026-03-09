- Brésil
- Palmeiras
Vitor Roque bien loin du tumulte des élections du Barça
Loin du coeur, près des yeux. Alors que son nom et son passage manqué au FC Barcelone lors des six mois passés chez les Blaugrana anime les débats des élections à la présidence du club catalan, Vitor Roque continue de marquer de son empreinte le championnat brésilien.
La renaissance de Roque
Lors du face-à-face organisé par le Groupe Godó entre Joan Laporta et Víctor Font, les deux candidats à la présidence de l’entité barcelonaise ont longuement évoqué le transfert controversé de « Tigrinho » en 2024 pour 30 millions d’euros alors qu’il était âgé de 18 ans a provoqué quelques minutes de tension entre les deux protagonistes. Font a exprimé de nombreux doutes à propos de cette opération : « Lorsqu’il était encore agent de joueurs, Deco a proposé le transfert de Vitor Roque à Alemany et Cruyff, mais ils l’ont refusé pour des raisons de « fair-play ». La première chose que Deco a faite lorsqu’il est entré au conseil d’administration a été de le recruter. Les comptes du club ont fait apparaître 30 millions d’euros de pertes ». Des invectives auxquelles l’actuel président du Barça a démenti catégoriquement : « Nous l’avons recruté pour 30 millions d’euros et nous l’avons vendu pour 25,5 millions plus des variables, et nous avons conservé 20 % d’une future vente. Ne mentez pas ».
OS GOLS QUE GARANTIRAM NOSSO 27º TÍTULO DE CAMPEONATO PAULISTA 💚😍⚽️#CampeãoImponente pic.twitter.com/7W0ancFcBt— SE Palmeiras (@Palmeiras) March 9, 2026
Des prises de bec, bien loin des réalités de Roque qui s’est mué en héros dans la nuit de dimanche à lundi en inscrivant le but décisif lors de la finale du championnat paulista face à Novorizontino peu après l’heure de jeu. De retour au Brésil depuis le 25 février 2025, il a donc permis aux Palmiers de remporter leur premier trophée depuis deux ans.
LB