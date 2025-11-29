Finale de Copa Libertadores : un supporter de Palmeiras est mort

Une finale au sommet qui démarre par un drame.

Ce samedi soir (22h) au Monumental de Lima, au Pérou, Palmeiras et Flamengo se disputeront la fameuse Copa Libertadores. Une finale 100% brésilienne – la septième de suite – qui est malheureusement déjà entachée d’un drame puisqu’un fan de Palmeiras est décédé en marge de la rencontre. Il s’agit de Caue Brunelli Dezotti, 38 ans, urologue de profession et fervent supporter du club de São Paulo, tombé d’un bus panoramique et dont la tête a heurté une partie d’un pont durant la chute. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, Palmeiras a rendu hommage à ce supporter

A Sociedade Esportiva Palmeiras lamenta profundamente o falecimento do torcedor Caue Brunelli Dezotti, de 38 anos, que estava em Lima, no Peru, para acompanhar a decisão da CONMEBOL Libertadores, marcada para este sábado (29). De acordo com autoridades locais, o palmeirense foi… pic.twitter.com/lnRKxsebA5 — SE Palmeiras (@Palmeiras) November 29, 2025

Le plus bel hommage de son club serait d’aller chercher, pour lui et ses proches, la victoire ce soir.

