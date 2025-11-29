S’abonner au mag
  • Copa Libertadores
  • Finale
  • Palmeiras-Flamengo

Finale de Copa Libertadores : un supporter de Palmeiras est mort

AC
Finale de Copa Libertadores : un supporter de Palmeiras est mort

Une finale au sommet qui démarre par un drame.

Ce samedi soir (22h) au Monumental de Lima, au Pérou, Palmeiras et Flamengo se disputeront la fameuse Copa Libertadores. Une finale 100% brésilienne – la septième de suite – qui est malheureusement déjà entachée d’un drame puisqu’un fan de Palmeiras est décédé en marge de la rencontre. Il s’agit de Caue Brunelli Dezotti, 38 ans, urologue de profession et fervent supporter du club de São Paulo, tombé d’un bus panoramique et dont la tête a heurté une partie d’un pont durant la chute. Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, Palmeiras a rendu hommage à ce supporter

Le plus bel hommage de son club serait d’aller chercher, pour lui et ses proches, la victoire ce soir.

Le streamer Zack Nani s’offre encore des droits TV

AC

À lire aussi
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
  • Légende
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Alors que Thomas Bangalter est partout, du nouveau film de Cédric Jimenez au nouvel album d'Orelsan en passant par la fête de fermeture du Centre Pompidou, c'est le moment de relire notre grand récit sur la fin de Daft Punk !

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!