Strasbourg tombe dans la bonne partie de tableau en Ligue Conférence

CG
21 Réactions
Un printemps européen pour le Racing ? Ce ne sera pas la Fiorentina pour Strasbourg en huitièmes de finale de Ligue Conférence, mais les Croates de Rijeka pour essayer d’aller chercher une place en quarts de finale.

Ce ne sera bien sûr pas gagné d’avance pour les Alsaciens face à Rijeka, qui pointe actuellement à la troisième place du championnat croate, à quasiment vingt points du leader, le Dinamo Zagreb.

Strasbourg évite les gros morceaux avant la finale

L’équipe croate n’avait pas brillé en phase de ligue de C4, terminant à la 16e place au classement, ce qui l’a obligé à se frotter à l’Omonia en barrages (1-0, 3-1). Un tirage plutôt clément pour Strasbourg, qui évite surtout la partie de tableau où se trouvent le Shakhtar, Crystal Palace, la Fiorentina ou encore l’AZ.

Dans un potentiel quart de finale, l’équipe de Gary O’Neil pourrait croiser le vainqueur de Sigma Olomouc – Mayence, puis l’une des équipes entre le Rayo, l’AEK, Celja et Samsunspor dans une possible demi-finale.

On y va, on y croit : c’est la saison des clubs français en Coupe d’Europe !

Sondage : le PSG, l’OL, Lille ou Strasbourg vont-ils gagner une Coupe d’Europe cette saison ?

CG

