Laissez kiffer Diego Moreira !

Un but, une passe décisive, et une belle occasion de mettre derrière lui son passage raté à l'OL. Diego Moreira a été le grand artisan de la victoire de Strasbourg, ce dimanche soir. L'international belge fait le malin sur les réseaux, il chambre, bref il s'amuse. Et il a bien raison.

L’agent 007. C’est le surnom que certains avaient collé sur le front de Diego Moreira pour résumer son bilan en Ligue 1 lors de son passage à Lyon en 2023-2024 : 0 but, 0 passe dé, 7 matchs. Moins sexy que Daniel Craig, mais bien trouvé, au fond, pour un joueur qui n’avait pas laissé de grands regrets au moment de retourner à Chelsea. Il fallait seulement se montrer patient. Ce dimanche soir, le garçon de 21 ans a fait comprendre qu’il avait un compte à régler avec l’OL, battu pour la première fois depuis une éternité, à Strasbourg. Il y a eu le petit pont de Samir El Mourabet, la nouvelle perf’ de Martial Godo et aussi la prestation de Moreira, auteur d’un but un peu chanceux et d’une passe décisive beaucoup trop belle. La vengeance, si on veut l’appeler ainsi, est un plat qui se mange froid, accompagné d’un péket liégeois pour faire la fête. Diego Moreira, lui, a déjà beaucoup à raconter.

La petite vadrouille

Lyon, Londres, Liège… Moreira a déjà pas mal bourlingué. Né à Liège en 2004, l’année où la Grèce traumatise son pays d’origine, le Portugal, en finale de l’Euro, c’est au Standard qu’il donne ses premières galettes. Son père, Almani Moreira, a joué chez les Rouches entre 2001 et 2005. En 2019, il fait déjà parler de lui en forçant son départ du Standard. Il essaye une première fois de quitter la Cité ardente et s’entraîne avec le Lierse Kempenzonen, mais c’est en 2020 qu’il fait ses valises direction Lisbonne.

Moreira rejoint les équipes de jeunes du Benfica et s’impose rapidement. En 2022, il aura un rôle majeur dans la victoire des siens en Youth League. Des performances qui attirent les gros cadors européens. À l’été 2023, c’est Chelsea qui signe la pépite. C’est le grand saut. Il entre en jeu fin août en Coupe de la Ligue face à Wimbledon mais, dans la foulée, est prêté à Lyon. On connaît l’histoire : un véritable Skyfall et des statistiques qui lui valent les moqueries. Pour certains supporters des Blues, il est à ce moment-là vu comme « la pire recrue de l’ère BlueCo ».

« Diegzyyy » est aussi un joueur de foot

À Lyon, on ne retient presque rien de ses performances sur le terrain. En dehors en revanche, Moreira cartonne. Son terrain à lui, c’est TikTok. Diegzyyy, de son surnom, amuse la galerie avec ses danses, vidéos humoristiques et autres trends. De quoi agacer certains qui se demandaient presque s’il ne s’était pas trompé de vocation. On lui reprochait d’être arrogant, insouciant voire prétentieux. À ce moment-là, Moreira a 19 ans, peut-être un âge qui rime avec ces adjectifs. Pour les réseaux, il a, comme sa génération, grandi avec. Le problème est qu’en plus d’être jeune, Moreira est footballeur. Comment dealer avec ce statut en étant le produit de son époque ?

En 2024, 007 rejoint Strasbourg, tout juste devenu le club satellite des Blues. En Alsace, c’est l’explosion. Moreira joue 34 matchs, marque deux fois et donne sept passes décisives. Dans les vestiaires, son amitié avec Emmanuel Emegha donne du boulot au CM du club. Cette fois, les résultats suivent. Les performances du Belge lui permettent d’être appelé une première fois par Rudi Garcia en sélection belge. Le nouveau Red Devil tourne donc le dos au Portugal, où il était sélectionné chez les Espoirs. Une ascension qui a presque donné des regrets à son coach à Lyon, Pierre Sage, interrogé en 2024 : « C’était un jeune joueur, j’aurais bien aimé travailler dans la durée avec lui car je pense qu’il a une énorme marge de progression. »

Il n’y a aucune raison qu’il n’aille pas très haut, dans un club visant le titre en Ligue des champions. Gary O’Neil, pressé de le retrouver à Chelsea

En piston gauche, Moreira est souvent admiré pour son efficacité offensive, mais est aussi décrié défensivement. Après le départ de Liam Rosenior à Chelsea, le nouveau coach de Strasbourg, Gary O’Neil, semble avoir trouvé la solution : placer le Belge un cran plus haut, en ailier droit. Un choix qui paye. « Il n’y a aucune raison qu’il n’aille pas très haut, dans un club visant le titre en Ligue des champions. Je le pousse à être plus régulier pendant toute la rencontre. Il apporte de l’énergie, il bosse beaucoup défensivement et offensivement. Physiquement, il est impressionnant », s’enthousiasme O’Neil.

Diego Moreira tacle l'OL et ses anciens supporters ? 👀⚔️ Sur la story d'Emanuel Emegha, on l'entend dire : « Là-bas, on m'a appelé comment ? Agent 007. Mais ici j'ai marqué. Tu captes ? » En bonus, le crack belge a balancé un "JUSTICE DE DIEU" en story sur son compte Snapchat… pic.twitter.com/fIt6warYGm — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) February 22, 2026

Chassez le football, l’influenceur revient au galop : à peine de retour dans les vestiaires, Moreira a filé sur son autre terrain de jeu préféré, les réseaux sociaux, pour poster une photo de son trophée d’homme du match. Un peu plus tard, son pote Emegha le filme pour qu’il puisse faire passer un message à son ancien club, sa victime du soir : « Là-bas, on m’a appelé comment ? Agent 007. Mais ici, j’ai marqué. Tu captes ? » Diego Moreira s’est-il monté la tête tout seul après avoir lu quelques critiques et ce surnom ? Peut-être, et après ? « Diegzyyy » est un jeune gars de 21 ans, de plus en plus intéressant avec un ballon dans les pieds, et qui s’amuse comme un jeune de son âge.

