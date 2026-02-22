Strasbourg s’impose en patron face à Lyon

Avec la manière, Strasbourg a mis fin à la série de treize victoires de rang de l’Olympique lyonnais ce dimanche soir à la Meinau (3-1). Portés par des individualités offensives déchaînées et un collectif bien rôdé, les Alsaciens se replacent dans la course à l’Europe.

Strasbourg 3-1 Lyon

Buts : Godo (37e), Moreira (52e) et Panichelli (83e) pour le Racing // Tolisso (59e) pour l’OL

La jauge de confiance gonflée à bloc par une impressionnante série de treize victoires consécutives, l’Olympique lyonnais se présentait ambitieux ce dimanche soir, sur la pelouse de la Meinau, un lieu où il n’est jamais facile de s’imposer. Et les Strasbourgeois ont réussi, eux, à trouver la recette (3-1) pour enrayer les velléités rhodaniennes, que l’on a senties beaucoup moins abouties qu’à l’accoutumée. Le plan de Gary O’Neil a fonctionné, Martial Godo a encore brillé, et les rêves européens des Strasbourgeois continuent d’exister.

Godo’s plan

Même face à une équipe lyonnaise à qui tout sourit actuellement, il n’était pas question pour les Alsaciens de changer quoi que ce soit. Les ingrédients sont toujours les mêmes : un pressing très haut, presque au-delà de la raison parfois, un quatuor offensif insaisissable et imprévisible, et une Meinau des grands soirs, qui met une pression d’enfer sur l’adversaire. Le tout mélangé a occasionné une première mi-temps où les Lyonnais n’ont presque pas existé, embourbés dans des schémas favorables aux locaux et souvent restreints dès les premières relances.

La perte sur blessure de Pavel Šulc n’a rien arrangé et a contraint Paulo Fonseca à lancer Noah Nartey dans la bataille plus tôt que prévu. Avant cela, l’OL avait déjà vécu deux frissons : un duel gagné par Dominik Greif devant Joaquín Panichelli (6e) et un arrêt sensationnel du portier slovaque sur une tête de l’attaquant argentin (24e). Mais Greif n’a pas pu faire des miracles toute la soirée non plus et a dû céder au bout d’une sublime action collective, dans laquelle Diego Moreira a servi Martial Godo pour son septième but de la saison en Ligue 1 (1-0, 37e).

Moreira en détonateur, Panichelli en tueur

Comme si la pause avait servi à remonter les Lyonnais, les 22 acteurs sont ressortis des vestiaires survoltés, enchaînant les fautes et les duels à haute intensité. Ce qui n’a pas déplu à des Strasbourgeois toujours généreux et opportunistes pour faire le break : à la suite d’un corner, Moreira a tenté sa chance de loin et trompé Greif après une déviation malheureuse de Tanner Tessmann (2-0, 52e).

L’OL en a alors mis un peu plus et a rapidement repris espoir grâce à une jolie frappe de son capitaine, Corentin Tolisso, servi par Roman Yaremchuk, fraîchement entré en jeu (2-1, 59e). S’en sont suivies 25 minutes âpres, avec deux équipes sentant que la bascule pouvait se faire d’un côté comme de l’autre. Et elle a fini par s’effectuer, assez logiquement, en faveur des locaux, récompensés d’un penalty brillamment obtenu par Samir El-Mourabet qui s’est joué de Clinton Mata. Il n’en fallait pas plus à Panichelli pour tuer définitivement le suspense, malgré Greif parti du bon côté (3-1, 84e). Au bout d’une nouvelle grande soirée, voilà Strasbourg septième, à trois petits points d’une place européenne, alors que Lyon fait du surplace et manque une belle occasion d’accroître son avance sur Marseille.

Strasbourg (4-2-3-1) : Penders – Doué, Omobamidele (Anselmino, 90e), Doukouré, Chilwell – El-Mourabet, Barco – Moreira (Amo-Ameyaw, 90e puis Yassine, 90e+9), Enciso (Ouattara, 85e), Godo – Panichelli. Entraîneur : Gary O’Neil.

Lyon (4-3-3) : Greif – ¨Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Kluivert (Tagliafico, 85e) – Tessmann (Yaremchuk, 58e), Morton, Tolisso (Himbert, 83e) – Endrick, Šulc (Nartey, 28e), Abner. Entraîneur : Paulo Fonseca.

Les tops et les flops de Strasbourg-OL