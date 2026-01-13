S’abonner au mag
Les affiches des huitièmes de finale de la Coupe de France sont connues

Les affiches des huitièmes de finale de la Coupe de France sont connues

Enfin un titre en vue pour l’Olympique lyonnais ? Le tirage au sort des 8es de finale de la Coupe de France a rendu son verdict ce mardi soir, en attendant le dénouement de la dernière rencontre de ce tour entre Bayeux et l’Olympique de Marseille.

Un choc de Ligue 1, Lyon épargné

Si la grosse surprise est venue du Parc des princes lundi soir avec l’élimination du Paris Saint-Germain face au Paris FC (0-1), huit équipes de Ligue 1, au minimum, se sont qualifiées pour le prochain tour. En revanche seulement deux rencontres, pour le moment, opposeront deux écuries de Ligue 1. Il s’agit des chocs entre Strasbourg et Monaco et le déplacement du Paris FC sur la pelouse lorientaise.

En revanche, l’un des prétendants au titre final, l’Olympique lyonnais, recevra au Groupama Stadium Laval, avant-dernier de Ligue 2. De son côté, l’actuel leader de Ligue 1, Lens, se déplacera sur la pelouse de Troyes, tandis que Bayeux ou l’Olympique de Marseille recevra Rennes. Les matchs se dérouleront les 3 et 4 février prochains.

En route pour un remake de la Coupe de la Ligue ?

