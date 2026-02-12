S’abonner au mag
Thomas Partey accusé de deux viols supplémentaires

Le dossier commence à être épais. Thomas Partey, actuellement en pleine saison à Villarreal, est confronté ce jeudi à deux nouvelles accusations de viol. L’ancien milieu d’Arsenal, déjà accusé de viols et d’agressions sexuelles pour des faits survenus entre 2021 et 2022, est de nouveau au cœur du scandale.

Nouveau rebondissement

Le Ghanéen est inculpé de deux chefs d’accusation supplémentaires pour viol. Selon le Service des poursuites de la Couronne d’Angleterre, ces accusations supplémentaires sont différentes des précédentes. Elles concerneraient une quatrième femme, différente des trois premières. Cette fois-ci, le milieu de défensif est poursuivi pour des infractions commises en 2020 et signalées en août 2025.

L’ancien de l’Atlético de Madrid et d’Arsenal avait plaidé non coupable en septembre 2025, il doit de nouveau comparaître pour les faits qui lui sont reprochés en novembre 2026.

La honte doit changer de camp.

Grâce à Mikautadze et Pépé, Villarreal conforte sa place dans le top 4

